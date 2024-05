Uitslag Grand Prix van Miami: Norris wint na dubieuze actie met Safety Car

De Grand Prix van Miami is alweer een feit. Op het bloedhete asfaltlint rondom het Hard Rock Stadium ging de zege zojuist naar niemand minder dan Lando Norris. Hij deelde het spectaculaire podium met Max Verstappen, en met nummer drie Charles Leclerc.

Max Verstappen kende een geweldige start in Miami. Hij kwam goed weg, en hij behield de koppositie. Het scheelde echter niet veel, of hij was uit de race gebeukt door zijn teamgenoot Sergio Perez.

Perez leek een valse start te maken, maar de stewards gaven hem geen straf. De Mexicaan schoot wel rechtdoor waardoor hij de achterband van Verstappen bijna raakte. Door zijn foutje viel hij ver terug. Oscar Piastri profiteerde en vond zichzelf terug op de derde plaats.

De Australische McLaren-coureur voelde zich enorm goed en hij pakte zelfs de tweede plek ad van Charles Leclerc. Overal op de baan werden leuke gevechten uitgevochten. Verstappen vocht echter geen duels uit, want hij had een flinke voorsprong op de rest.

Hij lette niet goed op, en hij maakte een zeldzaam foutje. In de krappe hairpin onder de snelweg raakte hij het paaltje. Het plastic ding waaide de racelijn op waardoor er een Virtual Safety Car in werd gesteld. Verstappen kon niet profiteren van dit moment, want hij was te ver weg van de pitstraat.

Curieuze Safety Car

Een rondje na de Virtual Safety Car dook hij alsnog naar binnen. Zijn rivalen wachtten wat langer. Voor Lando Norris was dit een zeer slimme gok. Kevin Magnussen knalde Logan Sargeant uit de race waardoor de Safety Car de baan op werd gestuurd. Norris dook naar binnen en daarmee behield hij de leiding. De Safety Car pikte ondertussen Verstappen op, waardoor het gat groter werd en iedereen opnieuw de Safety Car moest passeren. Het was een vreemde actie. Voor Magnussen was het een nieuw hoofdstuk van een weekend vol frustratie. Voor Sargeant was het ook balen, want hij kon zijn thuisrace niet op een mooie manier afsluiten.

Norris kwam goed weg bij de herstart. De Britse coureur sloeg een aanval van Max Verstappen af, en daarna sloeg hij een gaatje. Het gaatje werd steeds iets groter, waardoor de zenuwen steeds groter werden aan de pitmuur van McLaren. Zijn teamgenoot Oscar Piastri duelleerde fel met Carlos Sainz, maar een lichte touche leverde geen straf op. Even later raakten ze elkaar weer, waardoor Piastri zijn voorvleugel kapot ging.

Machtig mooi

Piastri kreeg in de slotfase te horen dat hij geen rare dingen moest doen. Norris reed immers aan de leiding, en McLaren had geen zin in een nieuwe Safety Car. Norris won, voor het eerst in zijn loopbaan. Het was een geweldige stunt van de talentvolle en zeer sympathieke Brit. Het geblunder met de Safety Car was onhandig en hielp Norris zeker, maar deze zege is zeker niet gestolen. Met een bolide vol updates liet Norris zien dat hij een goed potje kan sturen, de vreugde was groot en de champagne smaakte goed. Norris droeg zijn zege in zijn uitloopronde op aan zijn oma, en zo viert de gehele familie het feestje mee.