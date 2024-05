Verstappen wint weer, maar is niet tevreden: "Niet perfect"

Max Verstappen kende een simpele sprintrace in Miami. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reed van begin tot eind aan de leiding. Hij bleef stabiel, en hij maakte wederom geen fout. Verstappen was echter nog niet helemaal tevreden met zijn prestaties.

Verstappen meldde zich halverwege de sprintrace op de boordradio. Zijn engineer Gianpiero Lambiase vroeg zich af hoe de wagen aanvoelde, en Verstappen gaf niet bepaald een positief antwoord. Hij kampte namelijk met wat problemen met zijn achterbanden. Volgens hem waren deze vergelijkbaar met de problemen uit de sprintkwalificatie, maar desalniettemin kwam hij 'gewoon' als winnaar over de streep in de sprintrace op de baan rondom het Hard Rock Stadium.

Goedgemutst stapte hij na afloop uit zijn RB20. Verstappen had weer eens gewonnen en hij meldde zich bij de microfoon van interviewer van dienst James Hinchcliffe: "Ik reageerde niet helemaal goed bij de start, dus ik moest Charles een beetje afknijpen! Gelukkig ging alles goed in bocht 1. Toen kwam de Safety Car de baan op waardoor alles een beetje tot rust kwam, en daarna konden we het gat beetje bij beetje vergroten, maar het was zeker niet helemaal perfect. We moeten zeker nog wat werk gaan verrichten in aanloop naar de kwalificatie."