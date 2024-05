Verstappen maakt zich geen zorgen: "Dan moet het goed komen"

Max Verstappen start de Grand Prix van Miami van vandaag vanaf de pole position. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur gaat op jacht naar zijn volgende zege, en hij voelt zich goed. Verstappen weet dat de Ferrari's sterk zijn, maar hij vertrouwt op zijn eigen werkgever.

Red Bull en Verstappen zijn dit jaar ijzersterk in de Formule 1. Ook in Miami gaat het zeer goed met Verstappen, hij was namelijk de snelste in alle sessies. Ondanks die statistiek, was Verstappen niet heel erg tevreden met zijn auto en de banden. Verstappen klaagde veel tijdens de sprintkwalificatie, de sprintrace en de kwalificatie. Voorafgaand de race straalde hij vooral veel zelfvertrouwen uit.

Tijdens de drivers parade stond hij gezellig te kwebbelen met zijn tegenstanders. Verstappen was optimistisch, toen hij zich uitsprak op de truck die de coureurs vervoerde: "Ik denk dat het voor iedereen best wel tricky is. Het is op dit circuit allemaal een beetje onvoorspelbaar. Ik denk dat je tijdens de voorgaande races hier wel zag dat de zachte banden het niet lang genoeg volhouden. Als er een Safety Car komt, dan gebruiken we die band misschien." Verstappen weet dat de Ferrari's hem kunnen uitdagen: "Ze zijn hier zeker sneller dan op andere banen, maar als we ons werk kunnen doen, dan moet het goed komen."