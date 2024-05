Norris jubelt na eerste zege: "Dat werd tijd!"

Lando Norris is sinds vandaag een racewinnaar in de Formule 1. De Britse McLaren-coureur reed een geweldige race in Miami en dat leverde hem zijn eerste zege in de koningsklasse van de autosport op. Norris was trots, blij en alles tegelijk. Na afloop glom hij van trots.

Niemand twijfelde eraan dat Norris op een dag een race zou gaan winnen in de Formule 1. In Miami leek het er lang op dat hij zich kon gaan focussen op een duel met de Ferrari's. Hij kreeg de leiding in handen nadat al zijn concurrenten een pitstop hadden gemaakt. Norris profiteerde daarna van de Safety Car, en het geklungel van de bestuurder van de Safety Car. Bij de herstart trok hij weg bij Verstappen, en kwam zijn zege niet in gevaar.

Norris bedankte iedereen in zijn uitloopronde, van zijn oma tot zijn ouders. Hij was enorm blij toen hij zich mocht uitspreken bij interviewer van dienst Jenson Button: "Dat werd tijd! Wat een race! Het hing al een tijdje in de lucht, en het is me eindelijk gelukt. Ik ben heel erg blij voor het hele team. Ik heb het eindelijk kunnen doen. Eindelijk gewonnen, ik ben in de wolken! Het hele weekend was best goed, ik had wat tegenslagen, maar ik wist op vrijdag dat de pace aanwezig was. We hebben hier en daar een paar foutjes gemaakt. Maar het is gelukt, we hadden de perfecte strategie en dat werkte. Ik wil iedereen bij McLaren bedanken, en natuurlijk ook m'n ouders!"