Russell mist opnieuw puntenscore: "P12 was het maximale"

George Russell had in Silverstone na een prachtige P8 in de kwalificatie en een P9 in de sprintrace weer een goede uitgangspositie voor punten. Maar zoals zo vaak dit seizoen komt de Williams snelheid tekort op de zondag. Meer dan P12 zat er niet in.

"Dit was het maximale vandaag. We kwamen slecht weg bij de eerste start, maar de herstart was een hele goede. Helaas hadden we al wat posities verloren", zei de Mercedes-protogé na afloop van zijn thuisrace.

Russell blijft ondanks zijn nulscore realistisch over de prestaties in de wedstrijd. "Wanneer je 50-60 ronden doet in een race, dan komt de ware snelheid naar boven. We zijn nog steeds een beetje langzamer dan AlphaTauri, Alpine en Aston Martin."

Toch ziet de voormalig F2-kampioen van 2018 dat Williams vooruitgang boekt. "We racen de laatste vier races in de top twaalf. We gaan steeds meer vooruit."

Geen puntenscore, maar Russell heeft wel ontzettend genoten van het weekend in zijn thuisland. "Het was een geweldig weekend op Silverstone door een sterk weekend en de ondersteuning van het thuispubliek. Was het maar elke keer zo. Ik ben dankbaar en ik hoop dat we als een team blijven werken en het publiek iets kunnen geven om voor te juichen."