F1 DutchGP spant met dertig organisaties kort geding aan om corona-maatregelen

De organisatie van de Nederlandse Formule 1 Grand Prix op Zandvoort heeft zich aangesloten bij het kort geding dat ID&T heeft aangespannen tegen de staat.

Samen met ruim dertig andere organisaties van festivals en evenementen spant men een kort geding aan dat dient op vrijdag 16 juli. De Dutch GP zal wellicht sterk staan samen met Paaspop, Apenkooi, Zwarte Cross en DGTL. Vrijdagochtend dient de zaak om 10:00 uur in Den Haag.

"Onzorgvuldig voorbereid en onjuist"

Samen zijn de organisaties niet blij met de beslissing van het kabinet vrijdag om ineens als gevolg van het toenemende aantal corona-besmettingen met maatregelen te komen. Die maatregelen houden in dat alleen nog publieksevenementen zijn toegestaan waar bezoekers moeten zitten. Voorlopig zijn de maatregelen van kracht tot 13 augustus.

De gezamenlijke partijen noemen de beslissing "onzorgvuldig voorbereid en onjuist". Er wordt bij de rechter aangedrongen op een voorlopige voorziening die toestemming moet geven aan publieksevenementen die voldoen aan de Fieldlab-voorwaarden. Dat staat in een persbericht dat organisator van dance-festivals ID&T de wereld in stuurde. Na de persconferentie van afgelopen vrijdag kondigde ID&T direct het kort geding aan. Ritty van Straalen van ID&T ziet zich sterk gesteund door zoveel bijval van organisatoren van professionele evenementen.

Grote impact

Van Straalen: "Dat zoveel partijen uit de markt zich bij ons aansluiten geeft goed weer wat de impact is op de hele publieksevenementen-branche."

De organisatie van de Formule 1 zegt bij monde van Algemeen Directeur Imre van Leeuwen: "Ook als grootschalig sportevenement hebben wij te maken met een lange aanlooptijd en grote financiële risico's. Het is daarnaast voor ons internationaal niet uit te leggen dat we minder dan drie weken voor aanvang van het evenement pas duidelijkheid hebben over de voorwaarden waaronder we het evenement kunnen organiseren."

Extra zuur

Hij vervolgt: "Het is extra zuur dat we, ondanks het goede werk van Fieldlab Evenementen én de hoge vaccinatiegraad die Nederland bereikt heeft, straks, ondanks dat het veilig kan, mogelijk niet in staat zijn om er voor het oog van de wereld een groot succes van te maken." Van Straalen ziet net als ID&T het kort geding met veel vertrouwen tegemoet. Hij vindt dat de Fieldlab-onderzoeken als basis moeten dienen "voor de besluitvorming van de overheid en niet dat de besmettingen oplopen. Dat is nooit een argument geweest".

"Dit accepteren wij niet"

Van Straalen vervolgt: "Het ging altijd om het onder controle houden van het aantal ziekenhuisopnames en vrije ic-bedden. Nu wordt vanuit de onderbuik een beslissing genomen en alles over een kam geschoren en dat accepteren wij niet."

Onduidelijkheid voor de fans duurt voort

Door de nieuwe maatregelen is er nog altijd geen zekerheid voor de F1-fans.

