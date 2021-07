Zandvoort rekent op volle tribunes ondanks coronamaatregelen

De organisatie van de Dutch GP op Zandvoort rekent erop dat de nieuwe maatregelen voor het coronavirus geen nadelige gevolgen hebben voor de bezoekers van de Formule 1-race op het circuit van Zandvoort.

Bij de Formule 1 Grand Prix begin september verwacht de organisatie zo'n 105.000 toeschouwers per dag.

De organisatie stuurde een verklaring de wereld in: "Afgelopen zaterdag zijn er nieuwe maatregelen ingegaan die gelden tot en met 13 augustus. De maatregelen treffen vooral de festivals en in mindere mate de sportevenementen. We gaan ervan uit dat de maatregelen van de overheid het gewenste effect hebben en dat diezelfde maatregelen na de 13e kunnen worden losgelaten voor professioneel georganiseerde evenementen."

De conclusie in het persbericht luidt: "Kortom, wij bereiden ons op dit moment voor op de terugkeer van de Dutch Grand Prix op basis van volledige capaciteit."

Jan Lammers is de sportief directeur van de Grote Prijs van Nederland. Hij had gehoopt op zekerheid over het wel of niet mogen toelaten van publiek, omdat nu onder meer de opbouw van de tribunes beginnen.

Eind vorige week sprak GPToday uitgebreid met Lammers over de dreigingen die de Grand Prix van Nederland mogelijkerwijs nog in de weg kunnen zitten.

Door de nieuwe maatregelen is er nog altijd geen zekerheid voor de F1-fans.