Christian Horner geniet van Max Verstappen: "Hij haalde een oude kart-truc uit de kast"

Christian Horner geniet ervan om zijn pupil Max Verstappen dit jaar te zien uitgroeien tot een coureur van kampioenschap waardige proporties.

Toch ziet Horner nog af en toe de karting-ervaring van Max Verstappen terugkomen in zijn rijstijl. Afgelopen weekend was daar een heel duidelijk voorbeeld van, meent Horner.

Lando Norris' McLaren was bijzonder snel op de rechte stukken. Uit deze video blijkt dat het tijdens de kwalificatie tot de laatste bocht erom zou spannen of Verstappen of Norris als eerste over de streep zou komen.

De eerste ronde in de Oostenrijkse Grand Prix was het voor Verstappen dan ook zaak om zijn spiegels goed in de gaten te houden om zo de McLaren voor te blijven. Het lukte de Limburger uiteindelijk om Norris achter zich te houden.

Horner zei na afloop van de race:

"Max wist dat Lando snel was op de rechte stukken. Richting bocht 3 veranderde Max iets van richting om de slipstream te breken. Dat was een oude truc van de kartbaan. We wisten dat we daar Lando achter ons moesten houden, want de McLaren was heel snel."

Over anderhalve week wordt de Grand Prix van Groot-Brittannië gereden op Silverstone. Het is nog maar afwachten of de Red Bull RB16B in de handen van Max Verstappen daar wederom zo'n dominantie kan vertonen, aangezien dat een echte "Mercedes-baan" is, erkende ook Helmut Marko.

Christian Horner weet ook dat Mercedes al zeven keer op rij ongenaakbaar was op de historische baan van Silverstone. Horner: "Zij hebben de afgelopen zeven jaar in Silverstone gewonnen, zij zullen zeker sterk zijn daar. De Britse fans schreeuwen Lewis er naar voren en zorgen voor een extra beetje brandstof."