Hoe gaat Red Bull de overname van Honda voor elkaar krijgen?

De eerste fabrieksmatige 'Red Bull'-motor wordt volgend jaar daadwerkelijk nog door Honda in Japan geproduceerd. Nu Honda zich aan het einde van het jaar uit de Formule 1 terugtrekt, neemt Red Bull het over en zet Red Bull Powertrains op in Milton Keynes.

Volgens Honda's technische baas Toyoharu Tanabe wordt 2022 echter een "overgangsjaar". "Ik kan de details niet vertellen, maar over het algemeen gaan we de goede kant op en daarom moeten we ons goed voorbereiden op volgend jaar", zei hij afgelopen weekend in Oostenrijk.

Red Bull-teambaas Christian Horner zegt inderdaad: "Hoewel we onze eigen motorafdeling creëren, zal 2022 een overgangsjaar zijn.

"Zachte landing"

"Samen met Honda doen we er alles aan om een ​​zo zacht mogelijke landing te garanderen, zodat de motoren in Sakura verder worden geassembleerd."

Dr. Helmut Marko verklaarde enkele dagen geleden dat dit Red Bull een "vergoeding" gaat kosten.

"Volgens onze plannen zal dit doorgaan tot 2023", aldus Horner, "waarna alle processen worden overgebracht naar onze eigen productiefaciliteit."