ACHTERGROND: Honda levert F1-motoren 2022 nog vóór vertrek uit F1: krijgen de Japanners spijt?

Honda wil meer de nadruk leggen op elektrische krachtbronnen, en daarom verlaat de motorbouwer na het huidige seizoen de Formule 1. Inmiddels is Red Bull Racing druk bezig met het opbouwen van Red Bull Powertrains, een eigen motoren-divisie die het werk van de Japanners na dit jaar gaat overnemen.

Masashi Yamamoto staat aan het hoofd van de F1-activiteiten van Honda in de Formule 1. De Honda-baas was zondag dan ook lichtjes geroerd toen Max Verstappen op het hoogste treetje van het podium mocht staan in Frankrijk. Red Bull Racing en AlphaTauri hadden vanaf die Grand Prix de beschikking over een nieuwe krachtbron. De Honda-motor onderging afgelopen weekend overigens officieel een naamsverandering, de krachtbron heet nu 'Honda e-TECHNOLOGY'

Het heeft allemaal te maken met het besluit dat in Japan werd genomen om de Formule 1 vaarwel te zeggen omdat het merk zich in de toekomst meer wil richten op elektrische aandrijvingen.

“Persoonlijk vind ik het triest dat we de sport verlaten. Ik had graag gezien dat Honda was gebleven, maar ik respecteer en begrijp de beslissing die is genomen”, vertelt Yamamoto in het Franse weekblad Auto Hebdo.

Red Bull Powertrains neemt ontwikkeling na dit jaar van Honda over

Volgens Christian Horner is de belangrijkste taak voor de nieuwe motoren-bouwers om zich te gaan richten op het ontwikkelen op de nieuwe krachtbronnen waar waarschijnlijk vanaf 2025 mee gereden wordt in de Formule 1.



In Milton Keynes wordt had gewerkt om de fabriek van Red Bull Powertrains te bouwen, de fabriekshal krijgt al vorm en is volop in aanbouw bij de thuisbasis van Red Bull Racing. Het team is al maanden bezig met het werven van personeel.

Zo wist het team van Max Verstappen de afgelopen maanden trots aan te kondigen al zo'n vijftien vooraanstaande personeelsleden van de motorafdeling van Mercedes te hebben aangetrokken. Ook wordt nu gekeken of huidige personeelsleden van Honda vanaf volgend jaar kunnen blijven werken bij de nu vol in opbouw zijnde motoren afdeling van Red Bull Racing.

“Op dit moment zijn er geen concrete plannen voor de werknemers om over te stappen naar Red Bull, maar dat zou aan het eind van het seizoen kunnen veranderen.”

Honda levert de F1-krachtbronnen voor 2022 die nu bijna klaar zijn

Volgens de Honda-baas zijn zijn mensen nu druk bezig met het afronden van de motoren waarmee Red Bull en AlphaTauri volgend jaar zullen racen.

Zo citeert Auto Hebdo de Japanner: “Ik ben ervan overtuigd dat we er alles aan hebben gedaan om de concurrentie met Mercedes aan te gaan. Red Bull heeft ons ook de kans gegeven om het maximale uit ons laatste seizoen te halen met deze nieuwe motor. Qua vermogen liggen de motoren nu heel dicht bij elkaar. De verschillen zijn vooral te wijten aan het circuit en de omstandigheden. We moeten de motor blijven ontwikkelen.”

Volgens Yamamoto heeft het Japanse bedrijf besloten de Formule 1 te verlaten omdat het meer de nadruk wil leggen op elektrische technologie. “Daar zullen we meer ingenieurs voor gaan inzetten”, zei de Japanner.

Trotse Japanners onder podium Max Verstappen

Zijn collega Toyoharu Tanabe is de technisch directeur van Honda's F1-tak en ook hij staat met een glimlach van oor tot oor te genieten als Max Verstappen zondag de grootste bokaal omhoog mocht houden diens zijn overwinning.

Tanabe: "Een fantastische overwinning voor Max Verstappen en Red Bull. Met Sergio Perez erbij op de derde positie, stonden er twee Honda-coureurs op het podium. Bovendien was dit ons derde podium op rij", zo glundert de Japanner zondagavond.

Samenspel

Volgens de technische baas van de motorbouwer was deze prestatie vooral aan het geheel te danken: een samenspel van het F1-team en de motoren-divisie die in harmonie samenwerken en zo de coureur weten te voorzien van het winnende materiaal.

Tanabe: "Door een afwijkende strategie en een sterke prestatie van de wagen en motor, kon hij de leiding aan het einde van de race toch weer pakken.

"Het zat het hele weekend dicht op elkaar en de race was heel zwaar, maar alle elementen binnen het team werkten geweldig. Het is heel bemoedigend resultaat voor de komende races, beginnend met de dubbele thuisrace voor Red Bull in Oostenrijk"

Krijgt Honda wederom spijt van hun vertrek uit F1?

De Jappanners zijn dus ondertussen druk bezig met de afrondende fase van hun krachtbron van 2022, waarna Red Bull de ontwikkeling verder over zal nemen. Honda nam al eerder afscheid van de Formule 1, maar kreeg van dat besluit al snel spijt. Toen eind 2008 Honda ook afscheid nam van de Formule 1, werd het hele team in allerijl werd opgekocht door Ross Brawn.

Tijdens de eerste wintertests in 2009 rijden Rubens Barrichello en Jenson Button verbluffende tijden. Nadat Honda jarenlang miljoenen investeerde en meestreed met eigen auto en eigen motor in F1, stapten zij destijds wellicht iets té snel de koningsklasse van de autosport.

Na hun afscheid blijkt de Honda-erfenis in staat tot het ultieme doel: het behalen van het wereldkampioenschap Formule 1. Jenson Button werd wereldkampioen in de witte bolide.

De Japanners bleken vlak vóór hun afscheid de dominante wereldkampioenschap-winnende bolide te hebben gebouwd die in 2009 het meest wist te winnen. Cru genoeg zaten er toen geen Honda-stikkers meer op de witte bolide. Onder de naam BrawnGP werd er sportgeschiedenis geschreven.