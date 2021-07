Het dilemma van Toto Wolff: Russell of Bottas naast Lewis Hamilton in 2022?

Mercedes-baas Toto Wolff gaf in Oostenrijk toe dat de keuze voor Lewis Hamilton's teamgenoot voor 2022 en daarna nu een rechtstreeks gevecht is tussen Bottas en Russell.

Toto Wolff is openhartig over het dilemma waarvoor hij zich gesteld ziet: "Hij (Russell) verdient een plaats in een topteam, maar Valtteri doet het momenteel ook goed."

Wolff zegt dat Hamilton ook in vloed heeft op de rijderskeuze. Ralf Schumacher betwijfelt of de zevenvoudig wereldkampioen daadwerkelijk een grote invloed gaat hebben op de keuze van Toto Wolff.

Schumacher: "Ik geloof dat Mercedes vooral moet nadenken over de toekomst zonder Hamilton. Dus ik kan mij goed voorstellen dat het Russell gaat worden", zegt Schumacher als commentator bij Sky Deutschland.

"Er zijn ook niet veel coureurs op de markt en ik denk ook niet dat Bottas nog een optie voor hen is. Twee jaar is niet veel in de Formule 1, dus het team begint terecht na te denken over het leven zonder Hamilton", zegt Schumacher.

"Het duurt lang voordat een coureur zich in een team heeft gevestigd, dus het is belangrijk om naast Hamilton een jonge kerel als Russell op te bouwen. En Russell heeft al bewezen dat hij net zo snel, zo niet sneller is dan Bottas," aldus Ralf Schumacher.



Fernando Alonso brak ook meermaals een lans voor Russell. Na de Grand Prix van Oostenrijk, waarbij Alonso het gevecht met Russell won voor het laatste WK-punt voor P10, vertelde Alonso een gouden toekomst te zien voor Russell als hij naar Mercedes gaat. Volgens Alonso liggen "podiums en overwinningen" in het verschiet voor de 23-jarige Russell.