Toto Wolff: komende maanden besluit over teamgenoot naast Hamilton

Het worden spannende maanden voor Valtteri Bottas en George Russell. Toto Wolff zegt de komende maanden een besluit te nemen over de tweede coureur naast Lewis Hamilton voor de komende jaren.

Zondagochtend in Oostenrijk vertelt de Mercedes-baas en mede-eigenaar dat hij de komende maanden een besluit neemt wie er naast Lewis Hamilton mag rijden, de keuze zal bepalen wie er minimaal tot en met 2023 naast Hamilton mag racen bij het sterrenteam.

George Russell is goed bezig in de Williams, hij mag de Grand Prix van Oostenrijk aanvangen vanaf de achtste plaats, nadat hij zich gisteren als negende kwalificeerde. Russell profiteert van de gridstraf die Sebastian Vettel kreeg opgelegd nadat hij Fernando Alonso in de weg reed. Russell zorgde daarmee voor de beste kwalificatie voor Williams sinds 2018, hij zal Williams van de hatelijke nul punten achter de naam van het team willen verlossen. Vorige week lukte dat niet, nadat hij een probleem had met de Williams. Russell viel vanuit een potentieel punten winnende positie uit.

Valtteri Bottas gaf al voor de Grand Prix van Bakoe aan dat hij verwachtte de komende maanden koffie te kunnen doen met Toto Wolff om te praten over zijn toekomst. Volgens Bottas was het 'nog niet de tijd' om te praten tijdens de drie opeenvolgende races, waarvan dit weekend de laatste van drie race-weekenden op rij is.

Volgens Bottas was het team te druk om zich naast het kampioenschap ook bezig te houden met contracten.

Lewis Hamilton's contractverlenging werd deze week aangekondigd in de aanloop naar de Oostenrijkse Grand Prix.

Toto Wolff: "Vandaag gaat het over Lewis en het feit dat dat contract nu niets meer in de weg staat. We hebben altijd gezegd dat wij de komende races willen benutten om meer helderheid te scheppen."