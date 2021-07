Sky Sports F1-commentator biedt excuses aan na grapje over 'Spinoff Mazepin'

David Croft heeft Nikita Mazepin zijn excuses aangeboden, nadat hij vorig weekend een grapje vertelde tijdens de Grand Prix van Stiermarken.

'Crofty' vertelde dat zijn zoontje hem had gevraagd of hij wist dat er een nieuwe reeks zou komen van de serie Drive To Survive. In die Netflix serie zou een nieuwe spinoff krijgen over Nikita Mazepin, vertelde de Britse TV-commentator.

Croft moest deze week het grapje uitleggen terwijl Mazepin voor zijn microfoon staat, zo valt te zien op een video op het Facebook-kanaal van Sky Sports F1.

De Rus zegt dat hij ook wel om het grapje kon lachen, maar dat 'Crofty' wel geluk had dat de coureur beschikt over een team mensen om hem heen, die hem de grap goed konden uitleggen zodat hij het kon begrijpen.

De jonge Russische coureur vertelt dat deze mensen de Engelse taal goed machtig zijn en hem konden uitleggen hoe het grapje bedoeld was.

"Het was een goede dijenkletser", beweert Mazepin voor de camera van David Croft.