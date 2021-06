Kan Ferrari wederom verrassen dit weekend in Oostenrijk?

Carlos Sainz en Charles Leclerc weten dat zij beter moeten kwalificeren en uit de problemen moeten blijven. Met het racetempo van afgelopen weekend zouden ze dan wel eens heel ver kunnen komen. Waartoe is de Scuderia in staat in de Grand Prix van Oostenrijk in Spielberg?

Sainz liet eerder al weten dat het racetempo van het rode team te vergelijken is met het tempo van Red Bull Racing.

Stormachtige race voor Leclerc

Ferrari-coureur Charles Leclerc kende een stormachtige race afgelopen weekend tijdens de Stiermarken Grand Prix op de Red Bull Ring.

Ondanks dat hij aanstichter was van ellende in de eerste ronde, waarvan Pierre Gasly, Nicholas Latifi en Antonio Giovinazzi het slachtoffer werden, wordt Leclerc aan het einde van de race uitgeroepen tot coureur van de dag.

Even lijkt de race rampzalig uit te pakken voor de Scuderia na de incidenten in de eerste paar bochten. Na zijn pitstop voor het vervangen van zijn voorvleugel in de eerste ronde, moet Leclerc achteraan aansluiten.

Sterk herstel

Leclerc herstelt daarna sterk; hij heeft de gang er goed in en rijdt een indrukwekkende inhaalrace die de Ferrari-coureur als zevende afsluit als hij de witte streep passeert. Op die manier brengt Leclerc toch nog belangrijke punten thuis in Maranello.

Gevecht om derde team te zijn

Het team is dit jaar verwikkeld in een verhitte strijd met McLaren om de derde plaats in het wereldkampioenschap voor constructeurs. Momenteel staat McLaren boven Ferrari: 120 versus 108 WK-punten.

Terwijl Ferrari in Frankrijk goed kwalificeerde maar ver terugzakte tijdens de race, weet Leclerc in Oostenrijk juist sterk naar voren te rijden. Het publiek kan het waarderen en benoemt de Ferrari-coureur tot smaakmaker van de race.

Leclerc geniet maar blijft ook kritisch op zijn eigen race: "Het is een bitterzoet gevoel. Het incident in ronde 1 zette ons op achterstand. Het is jammer, want we hebben een goede kans verloren om een ​​nog beter resultaat te behalen. Vanaf de tweede ronde zou ik mijn race willen bestempelen als één van mijn beste F1-races tot nu toe."

"Geweldige gevoel" in Ferrari

Carlos Sainz ging ook al goed in Oostenrijk. Leclerc zegt dat de auto "geweldig voelde" en Carlos Sainz zei zelfs dat het rode team qua racesnelheid weinig onder doet aan het racetempo van Red Bull Racing, dat met Max Verstappen won op de Red Bull Ring nabij Spielberg.

Het klinkt veelbelovend voor komend weekend; dan wordt er opnieuw op dezelfde baan gereden, dan onder de noemer Grand Prix van Oostenrijk.

Ferrari heeft dus wellicht een erg positieve Grand Prix-weekend voor de boeg, verwacht ook Leclerc.

"Qua prestaties hebben we het maximale uit de auto gehaald. Dit laat zien hoeveel werk er achter de schermen is verzet en wat een geweldig werk het team heeft gedaan, vooral in de afgelopen week. We moeten alle gegevens doornemen om te begrijpen precies hoe we deze stap hebben bereikt, zodat we deze hopelijk komend weekend kunnen herhalen", zegt de Monegask.

Mattia Binotto, teambaas van het roemruchte team uit Maranello, is ook redelijk tevreden.

Zowel hij (Leclerc, red.) als Carlos reden in een sterk tempo en beide auto's waren erg goed.

Team herstelt snel

Binotto vervolgt; "Natuurlijk zijn de zesde en zevende plaats niet echt iets om over naar huis te schrijven, maar ik ben blij met de manier waarop het team reageerde na een moeilijk weekend in Frankrijk.

"We moeten ervoor zorgen dat we al het potentieel uit de auto halen, op elk moment van het weekend en we zullen hier de komende dagen aan werken en binnen een paar dagen een nieuwe kans krijgen op ditzelfde circuit."

Wat verwachten jullie van Ferrari komend weekend?