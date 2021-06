Carlos Sainz stormt van P12 naar P6: "Racesnelheid Ferrari gelijk aan die van Red Bull"

Goede vooruitzichten voor Ferrari, voorspelt Carlos Sainz. Hij zegt dat de racessnelheid van zijn Ferrari zo goed was dat de rode auto even snel is als Red Bull.

Sainz stormde naar voren tijdens de race op de Red Bull Ring bij Spielberg. Waar de Ferrari's gedurende de vorige races na een sterke kwalificatie door jan en alleman werden ingehaald tijdens de race, ging het dit keer totaal andersom.

Sainz is erg blij met zijn race, nu hij zes posities goed maakte tijdens de race. Vooral ook gezien zijn mindere optreden in Frankrijk en zijn kwalificatie van zaterdag in Oostenrijk. Sainz zegt behoorlijk te balen van zijn finish buiten de top-tien op Paul Ricard en die twaalfde startplaats die hij zaterdag verwierf.

Sainz: "Ja, ik voelde mij vanaf het begin heel sterk toen we op de medium banden zaten en de anderen begonnen te pitten, waardoor wij erin slaagden om het hele middenveld te overklassen. Wij lieten een heel goed tempo zien. Het is echt erg vergelijkbaar met het tempo van de Red Bulls van vandaag, dus vind ik erg, erg verrassend."

Vast achter Lewis Hamilton: banden vernield

Sainz spendeerde veel tijd achter de langzamere Lewis Hamilton, die hem op een ronde had gereden na Sainz zijn pitstop. Hij heeft teveel van zijn banden gevergd in zijn poging om aan de Brit voorbij te komen, onthult Sainz in gesprek met F1.com.

"Wij slaagden erin om voor de vijfde plek te strijden na mijn start vanaf P12. Helaas kwam ik na een pitstop achter Lewis uit, ik bracht bijna 15 ronden door achter Lewis waarbij ik mijn banden vernielde. Ik had van tevoren niet gedacht dit te zullen zeggen, maar ik heb Lewis ingehaald, maar daarna was er tijd tekort om Lando in te halen want mijn banden waren een beetje té versleten. Toch: ons tempo was vandaag echt enorm positief", vertelt Sainz.

Komend weekend beter kwalificeren?

Het doel is dan ook om de snelheid komende zondag te herhalen, maar verder naar voren te starten door een betere kwalificatie te rijden in de Grand Prix van Oostenrijk die wordt verreden op dezelfde baan.

Sainz houdt een slag om de arm wat betreft de kansen van Ferrari.

"Het is momenteel helaas afhankelijk van het circuit; de auto lijkt nog erg op de auto die wij haddden in Paul Ricard en we hebben niet echt een oplossing gevonden voor de redenen voor onze worstelingen die wij hadden in Paul Ricard. Wij verwachten dat ons racetempo gewoon op en neer gaat, dat het dus afhankelijk is van het circuit waar wij rijden. Tot die tijd proberen wij nog altijd uit te vinden wat er nu aan de hand was in Paul Ricard en wat ons daar overkwam", zo besluit de Spaanse F1-coureur in dienst van Ferrari.