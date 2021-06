Hamilton na verlies in Spielberg: "Achtervleugel van Verstappen buigt nog altijd door"

Lewis Hamilton suggereert na de Grand Prix van Stiermarken, die Max Verstappen met grote voorsprong wist te winnen, dat de achtervleugel van de Red Bull nog altijd zou meebuigen.

Hamilton zegt na de Grand Prix van Stiermarken: "Red Bull heeft een hele goede achtervleugel, die buigt. Daar hebben ze lang aan gewerkt, daar maken ze wel echt een verschil."

Soap rondom 'flexi-wings'

Na de Grand Prix van Spanje, waarbij Hamilton de halve race tegen de achterkant van de Red Bull RB16B aankeek, zei de Britse wereldkampioen dat de achtervleugel van Verstappen teveel meebewoog op het rechte stuk. Het veroorzaakte de rel rond 'flexi-wings' en de FIA kondigde verzwaarde tests aan om de buigzaamheid van de vleugels onder snelheid te testen. Doorbuigende vleugels zouden zorgen voor minder luchtweerstand waardoor er voordeel behaald wordt op het rechte stuk.

De soap leek als een nachtkaars te doven nadat bij de Franse Grand Prix de nieuwe vereisten werden doorgevoerd en alle teams door de aangescherpte tests van de FIA kwamen. Hamilton zegt na zijn verlies in de Stiermarken Grand Prix dat de acchtervleugel van Max Verstappen nog altijd mee zou buigen.

Gissen waarom Red Bull ineens zoveel sneller is

Tegen de verzamelde pers zegt de Britse coureur nog altijd te gissen naar een verklaring voor het grote verschil in snelheid tussen de Red Bull en de Mercedes. Hamilton en Toto Wolff suggereerden meerdere keren dat de nieuwe motor van Honda vast een enorme update gehad zou hebben, waardoor de auto nu veel sneller is.

Kleinere achtervleugel

Horner en Verstappen maakten duidelijk dat Red Bull vanaf Frankrijk koos voor een kleinere achtervleugel, waardoor ook hun top-snelheid hoger ligt.

Hamilton denkt er het zijne van en zegt: "Zij zouden met een kleinere achtervleugel kunnen rijden, maar dan verliezen we tijd in de bochten en slijten de banden harder. Zij hebben een hele goede achtervleugel, die buigt. Daar hebben ze lang aan gewerkt, daar maken ze wel echt een verschil."

Vorige week nog riep het Verstappen en Red Bull-kamp nog dat de FIA er goed aan doet zo snel mogelijk een onderzoek in te stellen naar de buigzaamheid van de voorvleugel van Mercedes. Die zou ook wel eens illegaal kunnen zijn, zo denken Verstappen, Helmut Marko en Christian Horner.

"Updates blijven uit bij Mercedes"

De Britse Hamilton hoopt dat het team dit jaar nog met updates en verbeteringen aan de W12 gaat komen, maar Toto Wolff gaf afgelopen weekend aan dat de ontwikkeling van de auto gestopt zou zijn. Vanwege de nieuwe reglementen is de focus volledig naar 2022 verlegd en door het zelf afgesproken budgetplafond zou er geen geld meer zijn om de huidige bolide sneller te maken.

Hamilton kan alleen maar hopen op het beste: "Ik heb een enorm sterk en intelligent team achter mij, zij nemen deze beslissingen. Natuurlijk zouden wij graag upgrades willen, maar door het budgetplafond is dit niet mogelijk. Er zijn nig veel races te gaan en wij blijven ons best doen."

Op de achtergrond speelt dat Hamilton in gesprek is met Toto Wolff over een mogelijke contractverlenging. Vorig jaar liepen de gesprekken moeizaam en kwamen beide partijen pas vlak voor het huidige seizoen tot een overeenkomst. Dit jaar zou Hamilton het met minder geld moeten doen, daarentegen zou hij een hogere prestaiesbonus eisen. Wellicht zijn de dreigementen van Wolff dat er geen geld is voor de ontwikkeling een middel om Hamilton een minder sterke onderhandelingspositie te geven.

Hamilton blijft achter de besluiten van zijn sterrenteam staan, vertelt hij de journalisten tot besluit: "Ik ga de keuzes van het team niet in twijfel trekken. Natuurlijk zou ik graag updates zien, maar dat zit er gewoon niet in."

Wat denken jullie: gaat Mercedes nog terug slaan dit jaar of blijft de Red Bull de snellere combinatie met Max Verstappen achter het stuur?