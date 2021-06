Helmut Marko waarschuwt Mercedes: Max Verstappen zal nóg harder toeslaan komend weekend

Max Verstappen kan komend weekend nog wel eens sterker zijn dan hij al was afgelopen weekend. Zondag wist Verstappen deg Grand Prix van Stiermarken op zijn naam te schrijven.

De race was de eerste van een tweeluik op de Red Bull Ring nabij Spielberg. Komend weekend wordt er op dezelfde baan geraced tijdens de Grand Prix van Oostenrijk.

Zondag vergrootte de Nederlander zijn voorsprong in het kampioenschap op Lewis Hamilton tot 18 punten. Mercedes staat nu 40 punten achter op Red Bull Racing en erkent dat zij tekort schieten qua ontwikkeling van hun auto, terwijl Red Bull Raicng wel volop investeerde om de auto sneller te maken.

Geen zorgen bij Verstappen

"Ik maak mij geen zorgen over alles wat Mercedes zegt", vertelde Verstappen aan De Telegraaf.

"Misschien hebben ze meer gedaan in de winter en hebben wij meer gedaan in het seizoen. Maar de focus ligt op dit jaar en we weten dat we een goede kans hebben. Ik steun onze aanpak voor de volle 100 procent", zo wordt Verstappen geciteerd.

Nieuwe auto 2022

Toto Wolff zegt in Oostenrijk dat hij heeft besloten om de ontwikkeling voor de auto van dit jaar volledig stil te zetten, achter de schermen wordt nu alle mankracht ingezet op de ontwikkeling voor de bolide van volgend jaar. Veel teams kiezen daarvoor, omdat de regel vanaf volgend seizoen radicaal anders zijn en er feitelijk een compleet nieuwe bolide gebouwd moet worden die ook de basis zal zijn voor de jaren daarna. Vanaf volgend jaar wordt er ook met grotere 18inch velgen gereden: dat plaatst de ontwerpers voor compleet nieuwe uitdagingen.

Toto Wolff vreesde er al voor dat Red Bull Racing hen zou passeren wat betreft de ontwikkeling van de auto. "Wij wisten dat deze dag zou komen, en nu is die aangebroken", zo zegt de Mercedes-teambaas tijdens persmomenten in Oostenrijk.

Wolff beweert dat focus is verlegd naar 2022

Volgens Wolff wordt de moed nog niet opgegeven door zijn team, een aantal mindere wedstrijden zorgt nog niet dat Lewis Hamilton kansloos is voor de titel. In tegendeel. Toch beweert hij dat er achter de schermen niemand zich nog bezig houdt met de auto van dit seizoen.

Wolff zegt: "Wij zijn 100 procent gefocust op 2022. Hoe meer Red Bull zich nu ontwikkelt, hoe groter de kloof zal zijn. Wij vechten dus in de wetenschap dat wij deze achterstand hebben."

Red Bull Racing moet op beide vlakken hard werken: zowel aan de auto voor dit jaar, maar ook aan de bolide voor volgende jaren.

Wolff: "Red Bull kan echt niet tot september met nieuwe onderdelen blijven komen, want anders is hun auto volgend jaar straks nog twee seconde langzamer."

Ongeloofwaardig

Christian Horner fronst zijn wenkbrauwen en zegt dat hij "niet helemaal kan geloven" dat Mercedes volledig is gestopt met de ontwikkeling van hun huidige W12.

Het maakt hem ook eigenlijk niet zoveel uit, vertelt Horner. "Wat zij doen is hun zaak, maar het is wel duidelijk een zaak van balanceren op een dun koord."

Horner zegt dat zijn team niet te beroerd is om hard aan de slag te gaan om zodoende dit jaar, maar ook komende jaren sterk voor de dag te komen. "Dan zijn wij er klaar voor."

Wolff zegt dat over een aantal jaren zal blijken welke aanpak het beste blijkt te zijn.

Helmut Marko wil leren van fouten van BMW in 2008

Helmut Marko gaat over de adviezen bij Red Bull Racing; zijn suggesties en aanbevelingen zijn daar nog nooit in de wind geslagen. Hij denkt dat Red Bull kan leren van de fouten die BMW maakte in 2008.

Marko legt uit: "Kubica had een reële kans om het kampioenschap te winnen, maar in het businessplan stond dat je in een vroeg stadium overstapt naar het volgende seizoen."

Journalisten benadrukken dat deze strategie wel eens linke soep kan zijn: het risico is groot dat het ook heel verkeerd kan uitpakken. Marko lacht dat weg en zegt: "Als je geen risico's neemt, heb je ook geen lol."

Eerder benadrukte Marko dat het team de huidige auto biljft ontwikkelen en dat er voor de zomerstop wordt bepaald hoe de strategie verder moet. Daarbij is de stand in het WK van dat moment doorslaggevend. Ook zei Marko dat het team wel aan Max Verstappen verplicht is om de auto te blijven ontwikkelen. Het is namelijk voor het eerst dat de Nederlander serieus mee kan strijden voor de wereldtitel in de Formule 1.

"Verstappen zal nóg dominanter zijn"

Komend weekend kan Mercedes de borst weer nat maken: Verstappen was onverslaanbaar afgelopen zondag, aanstaande raceweekend wordt de race op exact dezelfde baan gereden en de kansen zijn niet zo groot dat de teams binnen een aantal dagen tijd ineens het ei van Columbus ontdekken. Enige verschil is dat er komend weekend wordt gereden met een zachtere serie Pirelli's.

Marko vertelt op de Oostenrijkse zender ServusTV:

"De baan en de auto's zijn hetzelfde, maar de banden veranderen naar zachter banden. Ik vermoed dat die band alleen nog maar beter bij onze auto past. Ik denk dat we met die nog zachtere band minstens zo dominant kunnen zijn als zondag", zo voegt de 78-jarige Oostenrijker er aan toe.