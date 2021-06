Max Verstappen verwacht wederom bloedstollend duel met titelrivaal Lewis Hamilton in Oostenrijk

Max Verstappen denkt dat de WK-strijd komend weekend oplaait in een bloedstollend gevecht op de Red Bull Ring in Oostenrijk, waar dit weekend de Grand Prix van Stiermarken op het programma staat. Verstappen maakt zijn borst alvast nat, blijkt uit zijn vooruitblik in gesprek met zijn eigen website Verstappen.com

Daar wordt de Limburgse racelegende geciteerd als hij vooruit blikt op de komende race.

Verstappen: "Ik kijk erg uit naar Oostenrijk, want het is natuurlijk een thuis Grand Prix voor ons en om er twee races te rijden maakt het nog beter. Het is altijd mooi om hier te racen en we hebben goede resultaten behaald op de Red Bull Ring, maar dat biedt natuurlijk geen garanties. We moeten onze auto weer goed afstellen, ons aan de omstandigheden aanpassen en daarop reageren."

Verstappen heeft de weersvoorspellingen nog niet gezien. "Ik weet niet wat voor weer het zal zijn, maar ik verwacht zeker dat iedereen weer dichtbij elkaar zal zitten. We zullen het zien, maar hopelijk kunnen we er twee hele goede weekenden van maken.”

Ook blikt 's Nederlands meest succesvolle coureur ooit nog eens terug op die zinderende Grand Prix van Frankrijk waar Verstappen tegen alle verwachtingen in op die typische 'Mercedes-baan' een klinkende overwinning behaalde nadat hij met een kille vastberadenheid gehakt maakte van Mercedes en Lewis Hamilton.

Max Verstappen heeft veel vertrouwen in Honda en Red Bull Racing. Hij had veel zien aan komen, maar had deze overwinning in Frankrijk ook niet zo 1,,2,3 verwacht.

Verstappen: "Nee, dat hadden we niet verwacht, want Mercedes was daar in het verleden erg sterk. Maar we zien dat elk raceweekend qua concurrentie anders is en je weet pas waar je staat nadat er op de baan gereden is. Je weet nooit waar de anderen toe in staat zijn, dus we hadden dit resultaat niet verwacht, wat het nog beter maakt. Het was een geweldige teamprestatie van iedereen. Je kunt zien dat iedereen heel goed samenwerkt en het is gewoon een geweldig team van mensen hier.”“Het was een geweldig weekend en het voelt altijd goed om pole positie te behalen, maar winnen was echt geweldig. Daar ben ik super blij mee. We wonnen de race op strategie. Ik hoop dat we dit de rest van het jaar kunnen volhouden. Iedereen van Red Bull Racing op het circuit en in de fabriek werkt keihard en nu moeten we gewoon blijven pushen om dit jaar meer races te winnen.”

De Grand Prix van Stiermarken gaat vrijdagochtend van start. In onze chat en ook hier beneden kunt u alvast uw ei kwijt.

GPToday.net vraagt zich af: wat verwacht u van de Grand Prix van Stiermarken op de thuisbaan van Red Bull Racing in Spielberg?