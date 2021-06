Christian Horner ziet zijn pupil Verstappen groeien en groeien: "Fantastisch"

Dat Paul Ricard niet langer kan worden gezien als 'ultieme Mercedes-baan', dat bewijst Max Verstappen tijdens de kwalificatie van de Franse Formule 1 GP. Met een ongekende vastberadenheid stelt hij zijn vijfde pole position veilig namens Red Bull Racing. Een prestatie die vriend en vijand niet hadden voorzien.

Christian Horner loopt niet snel van stapel, maar kon gisteren niet voor zich houden dat hij positief verrast is met de rit van de Nederlander.

"Weer een geweldige prestatie van Max, fantastisch om te zien dat hij onze eerste pole hier in Frankrijk pakt", vertelde Horner.

"Met elkaar slagen wij erin om de auto gedurende het weekeinde te verbeteren. Dat Sergio nu ook vooraan meedoet, na die overwinning in Bakoe, dat is een geweldige teamprestatie", vertelt Horner opgetogen.

Wat kan Verstappen vanaf pole in F1 GP Frankrijk?

Max Verstappen gaf tijdens de persconferentie voor geschreven pers zelf ook aan dat hij deze sterke kwalificatie van tevoren niet zag aankomen.

Max Verstappen zei: "Ik wist wel dat wij het veel beter zouden gaan doen dan vorige keer dat wij hier waren, maar ik had niet verwacht dat wij het zo goed zouden doen als nu, dus dat is heel erg veelbelovend."

Achter Verstappen starten Hamilton, Bottas en Perez. Hoewel Helmut Marko nog liever gezien had dat de Mexicaan zich voor Bottas had gekwalificeerd, kan men bij Red Bull nu wederom met twee auto's werken aan strategieën ten opzichte van hun opponent.



Christian Horner verwacht dat het een spannend wordt vandaag in de Franse Formule 1 Grand Prix.

"Het geeft ons vertrouwen dat we vanaf pole starten, maar we verwachten dat Mercedes hier in de race net als voorgaande jaren ook heel sterk is", aldus Horner.

Horner besluit: "Het wordt heel interessant om te zien of we ze nu kunnen verslaan. Er staat veel op het spel, al duurt het seizoen nog lang."

Sergio Pérez weet wat hem staat te doen tijdens de Grand Prix van Frankrijk op Paul Ricard.

"Mijn starts zijn tot nu toe goed geweest, dus het plan is om een paar plekken te winnen en een 1-2 binnen te halen voor het team", laat de Mexicaan weten. Vanmiddag doven de lampen boven het rechte stuk in Frankrijk om 15:00 uur. Tot die tijd doet u er goed aan om nog eens terug te lezen hoe het weekend zich tot nu toe opbouwde.

