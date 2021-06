F1 Kwalificatie GP Frankrijk: Verstappen pakt dominante pole voor Hamilton en Bottas

Max Verstappen heeft de snelste tijd genoteerd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk op Paul Ricard. Verstappen was voorlopig dan Lewis Hamilton en Sergio Perez.

Verstappen noteerde een 1.29.990 en is sneller dan Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

Samenvatting Kwalificatie

Live de kwalificatie van de Grand Prix van Frankrijk vanaf Paul Ricard. GPToday.net houdt een live-verslag voor u bij. U doet er daarom goed aan deze pagina regelmatig te verversen om zodoende op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen vanaf Paul Ricard.

Q1: Tsunoda zorgt voor rood

Het eerste deel van de kwalificatie is van start, en al snel wordt er gezwaaid met een rode vlag. Yuki Tsunoda is gespind en heeft zijn auto achterwaarts in de boarding gezet. De Japanner zorgt voor een rode vlag, hij heeft zijn bolide nog wel aan de praat, maar zegt via de boordradio dat hij geen zijn auto niet in de eerste versnelling kan krijgen. Zijn team probeert nog te coachen om Yuki de auto alsnog aan het rollen te brengen, maar dat lukt hem niet.

Nog maar een aantal minuten voor zijn schuiver richting de bandenstapels, plaatste het team van AlphaTauri deze tweet.

fist bumps for all! 🤜🤛 @yukitsunoda07's ready for Quali ✌️ pic.twitter.com/Vu8yevGEuk — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) June 19, 2021

Tsunoda doet zichzelf en zijn team weinig plezier: een mogelijke top-tien notering gaat in rook op en hij zal zijn race van achteren moeten aanvangen. De rode vlag maakt dat alle coureurs terug de pitstraat komen. Nog niemand heeft een tijd genoteerd.

Groene vlag, Q1 weer van start

Vrijwel alle coureurs sluiten aan in de file aan het einde van de pitstraat, voordat de lampen op groen gaan. Omdat er al tijd verloren is, en iedereen in principe twee runs wil maken, heeft iedereen haast en is het lastiger om een gat te vinden. Verstappen gaat voorbij aan Latifi in de opwarmronde, hij zal een gaatje voor zich willen creeeren zodat hij tijdens zijn snelle ronde geen hinder ondervindt. De rest van zijn collega's zoeken eveneens die ruimte en dat binnen de beschikbare tijd.

Als alle heren een tijd op de klokken hebben weten te brengen, ziet de top-tien er als volgt uit:

Verstappen, Perez, Bottas, Hamilton, Gasly, Norris, Vettel, Ocon, Alonso en Ricciardo.

De Alpines lijken dus wederom weer sterk en lijken het beiden te kunnen halen om in de top-tien te kunnen starten tijdens hun thuisrace. Het team legde eerder deze week Fransman Esteban Ocon voor drie jaar vast, en Ocon zal erop gebrand zijn om met een speciale helm te schitteren voor thuispubliek.

Christian Horner zegt dat het niet fijn is dat Tsunoda de AlphaTauri in de banden parkeerde en de sessie stil legde, hij legt uit dat de coureurs die al bezig waren met een snelste ronde al veel van hun snelle zachte band hebben gevergd.

Lewis Hamilton zei gisteren dat de snelle band als na een halve ronde 'op' is. Daarom zullen veel coureurs graag nog een tweede run doen met een nieuw setje, vandaar dat men haast heeft.

Tweede rode vlag: Schumacher vliegt van de baan

Mick Schumacher maakt ook een fout, hij spint van de baan en hij raakt de vangrails: zijn wielen krijgen aan de linkerkant een behoorlijke dreun. Rode vlag nummer twee: Lance Stroll was nog bezig een tijd te noteren, maar moet dat afbreken: hij valt ook af met de Aston Martin vanwege het niet noteren van een tijd, en dus start hij de race morgen achteraan.

Lance Stroll krijgt het niet voor elkaar om een rondetijd te noteren voor het einde van de sessie. Hij noteert helemaal geen tijd en doet zichzelf en zijn team geen plezier.

Mick Schumacher zou theoretisch door zijn naar het tweede deel van de kwalificatie, dat is een hele prestatie van hem, maar helaas voor hem eindigt hij in de muur en kan hij dus het tweede deel van de kwalificatie niet van start.

Uitvallers: Latifi, Raikkonen, Mazepin, Stroll en Tsunoda.

Q2

George Russell is de enige die op de zachte banden deze sessie aanvangt, waarmee hij beoogt om zo hoog mogelijk in de rangorde te komen zonder te verwachten de top-tien te behalen. De rest van de coureurs gaat naar buiten op de medium-band.

Lando Norris wordt zijn tijd afgenomen en zal opnieuw een snelle tijd moeten noteren: hij ging volgens wedstrijdleider Masi te wijd in bocht 6.

Als iedereen een tijd heeft genoteerd is de rangorde voorlopig:

Hamilton, Perez, Verstappen, Sainz, Bottas, Gasly, Norris, Alonso, Ricciardo, Leclerc.

Sergio Perez heeft zijn snelste tijd genoteerd op de zachte band.

Afvallers zouden zijn: Ocon, Vettel, Giovinazzi, Russel en de eerder uitgevallen Schumacher.

Alonso zegt dat hij nog een poging wil wagen, en dat valt ook te zien op Twitter.

Q2 | Run 1

It’s Mediums @pirellisport boots on both sides of the garage for us ⏱#FrenchGP pic.twitter.com/jZueeh4W5A — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) June 19, 2021

Er is nog een aantal minuten te gaan, en dus komt men de baan weer op.

Het lukt Esteban Ocon niet om zich in de top-tien te trainen: hij is de eerste uitvaller, terwijl Fernando Alonso zich naar P8 weet te rijden.

De definitieve afvallers in Q2 zijn: Ocon, Vettel, Giovinazzi, Russell, Schumacher.

Q3: Wie pakt 'position de tête' in Frankrijk?

De Red Bull's pakken de koe bij de horens en gaan als eersten de baan op. Daarna volgt ook de rest.

Q3 | Run 1

Shiny new Mediums on and away we go. #FrenchGP pic.twitter.com/nosLXRuXVI — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) June 19, 2021

Verstappen notreert een 1.30:325, op vier tienden komt Hamilton als tweede over de streep. Perez en Bottas staan daarachter.

Als iedereen een tijd heeft genoteerd is de rangorde:

Verstappen, Hamilton, Perez, Bottas, Sainz, Norris, Alonso, Leclerc, Ricciardo, Gasly.

Met nog een aantal minuten op de klok gaat iedereen weer naar buiten. Verstappen vraagt de linkervoorkant van de voorvleugel te checken, wellicht dat hij ergens zo'n 'geel broodje' geraakt heeft toen hij zijn snelle tijd noteerde.

Een pole position voor Verstappen zou een 'gamechanger' kunnen zijn, concludeerde de Britse commentator en voormalig F1-coureur. Tot nu toe was Mercedes dominant op dit circuit. In de laatste twee raceweekenden op deze baan wist Hamilton van pole de race te winnen. Gaat Max Vertappen deze dominantie verbreken door nu op deze 'Mercedes-baan' de pole position te pakken?

Zeker, is het antwoord. Met een 1.29.990 pakt Vertappen de snelste tijd in deze zinderende kwalificatie. Met zijn snelle tijd is hij ruim 2 tienden sneller dan Lewis Hamilton die na zijn tot nu toe lastige weekend toch weer boven komt drijven.



Berichten zijn dat het morgen wel eens kan gaan regenen tijdens de race op Paul Ricard.

Wat verwachten jullie van de race?