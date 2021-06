Samenvatting VT3 F1 GP Frankrijk: Verstappen deelt mokerslag uit en zet Mercedes op meer dan 7 tienden

Om 12:00 lokale tijd begon de derde vrije training van de Grand Prix van Frankrijk. Na twee races van verminderde vorm lijkt het er op dat Mercedes de smaak weer te pakken heeft. In de eerste vrije training was Valtteri Bottas het snelste, en in de tweede vrije training was de Fin slechts 0,008 seconde langzamer dan Max Verstappen. Hieronder volgt een samenvatting van het verloop van de derde vrije training, de laatste kans voor de teams en coureurs om de perfecte afstelling te vinden voor de kwalificatie om 15:00.

Wederom geen haast om tijden te zetten

Zoals gewoonlijk lijkt het er niet op dat de coureurs/teams haast hebben om de baan op te gaan. Met tien minuten in de sessie is er nog geen één auto uit de pitstraat gekomen. Met nog vijftig minuten te gaan beginnen de coureurs langzamerhand hun helm op te doen.

Nikita Mazepin is de eerste coureur op de baan, hij rijdt op de zachte band. Kort daarna komt ook Mick Schumacher naar buiten. Ook hij rijd op de zachte band. Esteban Ocon, die recentelijk een nieuw contract met Alpine heeft getekend, rijdt samen met Kimi Raikkonen het circuit op.

Sergio Perez zette de eerste enigszins competitieve tijd neer, maar werd daarna direct verbeterd door Esteban Ocon. Zijn teamgenoot Fernando Alonso wist daarna op zijn beurt nog eens een halve seconde sneller te gaan. Daniel Ricciardo sloot vervolgens aan op P2, drie tienden achter voorlopig snelste man Alonso.

Bottas en Verstappen verbeteren elkaar voortdurend

Ook Lewis Hamilton en Valtteri Bottas komen naar buiten. Op dat moment is Max Verstappen de enige coureur die nog in zijn garage staat. Daniel Ricciardo verbetert zijn tijd, maar blijft P2, 0,066 seconde achter Fernando Alonso. Op dat moment begint Lewis Hamilton aan een vliegende ronde. Hamilton weet nét iets sneller te gaan dan Alonso. Echter, Bottas weet acht tienden sneller te gaan dan zijn teamgenoot. Verstappen weet op zijn beurt dan weer 9 duizendsten sneller te gaan dan Bottas. Let wel, Verstappen gaf direct aan dat het een slechte ronde was!

Valtteri Bottas gaat vervolgens weer 0,028 seconde sneller dan Verstappen. Verstappen ging daarna met een paarse sector 2 weer 3 tienden sneller, maar vanwege het overschrijden van track limits werd zijn ronde afgenomen. Bottas verbeterde daarna zijn tijd, en ook Lewis Hamilton ging sneller. De Brit sprong naar P2, iets minder dan een tiende sneller dan Max Verstappen. Sergio Perez, die op dat moment op P13 staat, reed opnieuw naar buiten op een setje zachte banden. Max Verstappen doet het zelfde.

Verstappen enorm snel

Sergio Perez ging, met tweemaal een flinke slipstream, naar de derde snelste tijd. Ook Carlos Sainz was bezig met een hevige verbetering, en wist zelfs sneller te gaan dan Perez. Echter, Max Verstappen wist een enorme hoeveelheid tijd te vinden in zijn RB16B. Met twee paarse sectoren ging de Nederlander driekwart van een seconde sneller dan Valtteri Bottas. "Wow!", zo riepen de commentators van Sky Sports F1. Lewis Hamilton probeerde daarna zijn tijd te verbeteren, maar ging zelfs drie tienden langzamer dan zijn eigen snelste tijd.

Max Verstappen sluit de derde vrije training van de Grand Prix van Frankrijk als snelste af. Valtteri Bottas sluit de training af als tweede met Carlos Sainz als derde.