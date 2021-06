Haas wil in toekomst Amerikaanse coureur in Formule 1

Het Amerikaanse F1-team van Haas wil in de toekomst een coureur uit eigen land contracteren. Guenther Steiner, teambaas bij de renstal, hoopt samen met F1 CEO Stefano Domenicali dit te realiseren. ''Formule 1 wil graag een Amerikaanse piloot, wij zouden dat graag willen'', zei Steiner.

Maar de superlicentie, dat nodig is om F1 te mogen rijden, is een doorn in het oog voor Amerikaanse coureurs. Steiner beaamt dit: ''Op dit moment, natuurlijk, kijken ze er naar. Het is misschien een obstakel, de superlicentie, die velen niet hebben. Maar we blijven rondneuzen. Ik heb gesproken met Stefano wat we kunnen doen en wat niet. We proberen een plan te maken voor de toekomst.''

Om dit 'F1-rijbewijs' te krijgen van de FIA moet je binnen drie jaar 40 licentiepunten verzamelen. Voor veel rijders uit de Verenigde Staten is dat een flinke opgave. Veel Amerikaanse series geven weinig of geen licentiepunten. Ter illustratie: in de IndyLights - de laatste horde richting de IndyCar - verdient een coureur veel minder licentiepunten dan haar Europese tegenhanger, de Formule 2. De kampioen van de IndyLights krijgt maar 15 punten, terwijl de winnaar van de F2 meteen F1-licentie krijgt.

Voor Steiner zit er voor nu niks anders op dan wachten op dat ene Amerikaanse supertalent. ''We moeten gewoon geduld hebben en op een gegeven moment... Er zijn een aantal jongens in de Formule 3. Laten we kijken wat er kan worden gedaan.''