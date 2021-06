Red Bull laat Gasly niet vertrekken naar Alpine: "Ze willen hem maar wij laten hem niet gaan"

Helmut Marko heeft geruchten van de hand gewezen dat Pierre Gasly op weg zou zijn naar Alpine. De 25-jarige Fransman Gasly heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer naar Red Bull Racing, en zijn contract voor 2021-2022 is zo ontworpen dat hij theoretisch kan racen voor zowel Red Bull Racing als AlphaTauri.

Maar Marko vertelde Auto Motor und Sport dat Gasly blijft zitten waar hij zit, en niet vertrekt. De Red Bull-adviseur: "Het pakket van AlphaTauri past perfect bij hem. Die combinatie gaat goed samen."

"Wij hebben een contract dat nog twee jaar loopt, dus ik weet niet waar de geruchten over Renault en Alpine vandaan komen. Pierre is de ideale ambassadeur voor AlphaTauri als modieuze Fransman."

Wat betreft Gasly's teamgenoot Yuki Tsunoda, heeft Marko de grillige 21-jarige Japanner van Engeland naar Italië laten verhuizen om de rest van het seizoen onder dagelijks toezicht van Franz Tost te staan. "Met meer ervaring zou hij beter en beter moeten worden. Ik verwacht dat hij regelmatig in de punten rijdt in de tweede helft van het seizoen ."

Red Bull-talent

Als er nieuwe vacatures beschikbaar komen in het Red Bull-kamp, ​​dan is er volgens de 78-jarige Mark voldoende opkomend jong talent om die gaten op te vullen.

"Wij hebben een geweldige pool van jonge coureurs", zo is Marko overtuigd. "Er is gezegd en geschreven dat wij geen jonge jongens hebben, maar Juri Vips wint in de Formule 2 als de auto het toelaat en Liam Lawson loopt absoluut voorop. Er zijn dus veel talenten uit onze eigen gelederen die voor Red Bull willen rijden."