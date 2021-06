Guenther Steiner zegt dat lucht geklaard is na 'levensgevaarlijk' incident tussen Haas-coureurs in Bakoe

Haas-teambaas Guenther Steiner zegt dat de lucht geklaard is tussen zijn twee coureurs. Nikita Mazepin en Mick Schumacher beleefden angstige momenten tijdens hun strijd om de de voor na laatste posities, vóór Lewis Hamilton.

Tijdens de laatste ronde van de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe gaat het bijna mis als Mick Schumacher tijdens de laatste ronde de aanval in zet op Nikita Mazepin. De Russische coureur maakt daarbij een zwabberende beweging op snelheden die ver boven de 300 kilometer per uur uitkomen.

"Levensgevaarlijk!"

Nikita Mazepin had een zware straf moeten krijgen voor zijn bijna aanrijding met teamgenoot Mick Schumacher tijdens die laatste ronde in de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe. Dat betoogt Ralf Schumacher in zijn analyse op de Duitse TV.

Mazepin verdedigde zijn positie door met meer dan 300 kilometer per uur over de baan te zwabberen, waarna hij zijn positie niet behield ten opzichte van Mick Schumacher die een aanval inzette op de Russische coureur tegen het einde van de race in Bakoe.

"Wil hij ons dood hebben?"

Schumacher riep via de boordradio richting zijn team: "Wil hij ons dood hebben?" Race directeur Michael Masi gaf eerlijk toe het incident niet zelf gezien te hebben.

"Ik zal de video's terug bekijken en er een gesprek over hebben met Haas en Nikita als dat nodig blijkt."

"Straf is op zijn plaats"

Volgens de oom van Mick Schumacher was de manoeuvre in potentie "levensgevaarlijk".

Ralf Schumacher: "Wij praten over snelheden ver boven de 300 kilometer per uur, dus als je elkaar dan raakt kun je zomaar de lucht in vliegen. Je kunt je voorstellen wat er gebeurt als 750 kilogram begint te vliegen", zei Schumacher bij Sky Deutschland.

Voor degenen die zich dat niet kunnen voorstellen: hier een video van Schumacher zelf tijdens de Australische Grand Prix van 2002, waarbij de Williams-coureur de term 'vliegende start' een geheel nieuwe dimensie gaf.

Volgens Schumacher zou dit incident niet onbestraft mogen blijven voor Mazepin. "Ik vind dat hij een flinke straf verdient hiervoor. Nikita is in de basis een fantastische jonge kerel. Als je met hem praat is hij enorm beschaafd. Maar in de race zit hij andere auto's vaak in de weg, en deze laatste was gevaarlijk en onacceptabel. Voor mij is het duidelijk dat hij straf verdient", besluit Ralf Schumacher zijn analyse.

Het gaat om dit incident vlak voor de finish van de race, waarbij Mazepin Schumacher probeert te knijpen in hun sprintrace richting de streep.

Vanuit de positie van Mick Schumacher zag het er zó uit:

Wat vinden jullie: Heeft Ralf Schumacher hier een punt of hoort dit bij het racen op het scherpst van de snede?