F1 ontkent dat herstart GP van Azerbeidzjan in Bakoe "puur voor de show" was

Race directeur Michael Masi ontkent dat de race van zondag in Bakoe werd herstart "puur voor de show". Na de ploffende band van Max Verstappen werd de Grand Prix van Azerbeidzjan stilgelegd en voor slechts twee ronden herstart met een stilstaande start.

Na afloop zei Pierre Gasly: "De Amerikanen hebben de boel over genomen dus ik was niet erg verrast dat zij vooral kiezen voor entertainment." Sinds 2017 is de Formule 1 in handen van Liberty Media.

Nadat de race werd stil gelegd met een rode vlag, zodat de baan kon worden opgeschoond van rommel en zodat de banden konden worden verwisseld na de klapband van Max Verstappen, werd de race weer aangevangen met een spectaculaire stilstaande herstart om de laatste twee ronden te rijden.



Toch stond Gasly wel achter dat besluit. "Ik moet toegeven dat die twee ronden behoorlijk intens waren, maar ik genoot er volop van. Ik hoop dat ze dit in de toekomst weer besluiten."

Racewinnaar Sergio Perez is het daarmee wel eens, als een dergelijk besluit "consequent" wordt genomen. "Ik denk dat het zeker zal helpen om de kijkers voor de buis gekluisterd te houden", zo zei de winnaar van de Grand Prix van Bakoe.

F1 als show

Sebastian Vettel signaleert dat besluiten "meer en meer" worden genomen om de Formule 1 als show aantrekkelijker te maken.

Vettel: "ik denk dat wij uit moeten kijken dat het niet allemaal te gemaakt wordt en dat we niet de wortels van de sport moeten vergeten.

McLaren-baas Andreas Seidl denkt dat de spectaculaire herstart de juiste keuze was. "Het maakt niet uit of je nog twee, tien of twintig ronden te gaan hebt. Herstarten is redelijk veilig en wij zagen twee interessante ronden. Ook te kiezen voor een stilstaande herstart was het juiste om te doen, ook in termen van entertainment. Daar is niets mis mee. Iedereen wisselde van banden, dus ik zie niet in waarom de veiligheid in het geding zou zijn geweest."

Geen reden om te eindigen met rode vlag

Race directeur Michael Masi zelf werpt de suggestie van de hand en weet dat hij de reglementen achter zich heeft. "Er is niets in de reglementen dat voorschrijft dat een race niet zou kunnen worden herstart als de omstandigheden daarom vragen. Ik zag ook geen enkele reden om de race te eindigen met een rode vlag."

Zeldzame fout Lewis Hamilton

De race werd hervat met nog twee ronden te gaan, nadat Max Verstappen met een geplofte Pirelli-band uit leidende positie moest opgeven. Bij de herstart maakte Lewis Hamilton een zeldzame fout die hem een beschamende laatste klassering opleverde: Hij schoot vanwege een 'vingerprobleem' rechtdoor bij de eerste bocht. Sergio Perez wist na het uitvallen van Verstappen en de fout van Hamilton maximaal te scoren door de Red Bull naar de overwinning te sturen tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe.