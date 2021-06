Vraagtekens bij Vasseur doemen op: "Waarom veranderen de regels midden in het seizoen voor de achtervleugel?"

Frederic Vasseur heeft zijn vraagtekens gezet bij de timing van de nieuwe beperking van de FIA ​​op de flexibiliteit van de achtervleugel. Terwijl Mercedes, naar verluidt de aanstichter van de discussie, en het meest prominente team Red Bull Racing ruzie maken over wanneer de nieuwe tests moeten beginnen, vraagt ​​Alfa Romeo-baas Vasseur zich af waarom de regels überhaupt worden gewijzigd.

Het in Zwitserland gevestigde team heeft in 2021 een duidelijke stap voorwaarts gemaakt, maar die vooruitgang wordt nu bedreigd, aangezien de achtervleugel van Alfa Romeo, net als die van Alpine ook aanzienlijk moeten worden aangepast.

DNA van de Formule 1

Alfa Romeo-teambaas Vasseur vertelde aan Auto Motor und Sport dat hij het vreemd vindt: "Bijna iedereen moet de achtervleugel gaan aanpassen. We gaan allemaal tot het uiterste met de regels - dat is het DNA van de Formule 1. Er was een regel, en die was duidelijk. Eén graad doorbuiging bij een belasting van 1000 Newton. Dat neemt nu toe, dus we moeten daarop anticiperen."

"Ik vind het gewoon niet ideaal dat we deze regel halverwege het seizoen veranderen. We moeten de onderdelen helemaal opnieuw ontwikkelen en produceren. Misschien kost dat ons ook windtunneltijd. En nu dit in een tijd waarin we allemaal proberen om kosten te besparen. Dat is niet de juiste aanpak. Als je een regel wilt veranderen, moet je dat in de winter doen als de auto's worden ontwikkeld, niet op deze manier. Ik maak de regels niet, maar de timing lijkt me verkeerd."

Focus volledig op 2022

Afgezien van de verandering van de achtervleugel, legde Vasseur uit dat de ontwikkelingsfocus van Alfa Romeo al geruime tijd op het ontwerp van de geheel nieuwe 2022-auto ligt.