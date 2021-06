Helmut Marko: "Vreemd dat Toto Wolff met protest dreigt terwijl de regels duidelijk zijn"

Helmut Marko vindt de houding en reactie van Toto Wolff op de flexibele achtervleugels nog vreemd. De Mercedes-teambaas wil komend weekend officieel protest in gaan dienen als Red Bull in actie komt met de flexibele achtervleugel op de wagens van Max Verstappen en Sergio Perez.

Nadat de FIA bekend heeft gemaakt dat het de flexibiliteitstests voor de Franse Grand Prix op Paul Ricard zal veranderen, waarschuwde Wolff dat Mercedes niet zal schromen om in Azerbeidzjan toch protest in te dienen.

Duidelijke regels

Red Bull-adviseur Helmut Marko is er wel klaar mee en zegt hierover tegen formel1.de: "We vinden het allemaal een beetje vreemd. De regels zijn heel duidelijk. De FIA ​​heeft besloten dat de tests, vooral die voor torsieweerstand, zullen worden gewijzigd en dit zal gelden vanaf Paul Ricard."

"Wolff is van mening dat de verandering te laat komt, maar voor zover ik weet is het de FIA ​​die de procedures in de Formule 1 bepaalt", voegde Marko toe.

Tegenprotest over Mercedes-voorvleugel

In het geval dat Wolff protesteert, dreigt Marko een tegenprotest af te vuren tegen de zogenaamd flexibele voorvleugels van het Duitse team.

"Mercedes is natuurlijk vrij om te protesteren, maar ik denk dat ze dan ook naar hun eigen voorvleugel zullen moeten kijken. Beelden op Servus TV en Sky hebben laten zien hoe drastisch hun voorvleugel naar beneden buigt", aldus Marko.