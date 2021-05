Helmut Marko is gedram over flexibele vleugels zat: "Banden gaan juist verschil maken"

Dr. Helmut Marko denkt dat dit jaar degene dei het beste met zijn rubber weet om te gaan wel eens de titel kan pakken. Volgens de Red Bull-adviseur zijn banden dit jaar van grotere doorslaggevende betekenis dan de soap rondom de flexibele vleugels.

Met name de achtervleugel van Red Bull is sinds de Grand Prix van Spanje de talk of the town, maar inmiddels is op allerlei video's ook aangetoond dat ze er bij Mercedes ook wat van kunnen: hun voorvleugel beweegt behoorlijk mee op de rechte stukken.

'Niet doorslaggevend'

Helmut Marko zegt dat het allemaal wel meevalt, mee dat vermeende voordeel dat zijn team zou hebben vanwege de meebuigende achtervleugel. "Het voordeel zal niet doorslaggevend zijn in het titelgevecht", zegt Red Bull-adviseur Marko tegen Motorsport-total.com. "De banden controleren en er het maximale uit zien te krijgen, dat zal veel meer van belang zijn. Op de rechte stukken kun je ook een hogere topsnelheid halen door de vleugels anders af te stellen.”

Mercedes dreigt met een zaak

Toto Wolff dreigde de maatregelen van de FIA aan te vechten bij het Internationale Hof van Beroep, omdat de Mercedes-baas van mening is dat de FIA veel te laat ingrijpt. Na de Spaanse Grand Prix kondigde de FIA aan dat de controles op de achtervleugels worden verzwaard met zwaardere gewichten. Zeker de helft van de teams krijgen nu tot na de Grand Prix van Baku de tijd om hun vleugels te verstevigen.

"Zes tienden voordeel per ronde"

Lewis Hamilton beweerde zelfs dat de meebuigende achtervleugel van Red Bull het team van de energiedrankjesfabrikant tot wel zes tienden voordeel per ronde kan gaan hebben in Baku, omdat daar een erg lang recht stuk is. De flexibele achtervleugel zorgt ervoor dat er minder luchtweerstand is in de rechte lijn, waardoor de topsnelheid hoger komt te liggen.

Allemaal onzin, redeneert Helmut Marko. Volgens hem gaat het team dat het maximale uit de banden weet te halen dit jaar er met het ere metaal vandoor.

Dr. Helmut Marko: “Onze auto is, net als die van veel andere teams, getest door de FIA ​​en voldoet aan de reglementen. In 2012 of 2013 moest onze voorvleugel twee of drie keer worden aangepast.

Met ingang van de Franse Grand Prix zullen de vleugels van de teams dus aangepast moeten zijn. Volgens Toto Wolff betekent dat dus dat de FIA de teams met flexibele vleugels tot die tijd illegaal laat rond rijden, maar bij Red Bull Racing hebben ze daar zo een andere uitleg bij.

Aangescherpte regels

Helmut Marko:“De regels zullen worden aangescherpt, maar tot die tijd zijn we op pad met een legale auto. Daarna moeten we een verstevigde bevestiging van onze achtervleugel hebben gemaakt."

Volgens Marko kan Mercedes het krijgen als zij echt een zaak willen maken van de flexiwing-saga, maar vooralsnog richt het Oostenrijkse team zich vooral op het kampioenschap en haar eigen prestaties.

Helmut Marko: "Als Mercedes zich op onze vleugel wil concentreren, dan is dat hun goed recht. Onze focus ligt op ons eigen team en de wereldtitel. Wij concentreren ons op onze auto en wij willen de titel winnen."

Ferrari weer terug aan de top

Hij vervolgt: "We weten dat we een zeer sterke concurrent hebben in Mercedes, en Ferrari sluit zich nu bij hen aan. Ik denk niet dat Monaco een eenmalige uitschieter was waarbij Ferrari kwam bovendrijven: zij zullen een rol spelen op de langzamere circuits en andere circuits met langzamere bochten."