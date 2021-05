Het is Mercedes gelukt: "We hebben het wiel van Bottas eraf kunnen slijpen"

Mercedes kende afgelopen weekend veel problemen tijdens het Grand Prix-weekend in Monaco. Hoewel Valtteri Bottas nog enigszins kon meekomen met Ferrari en Red Bull Racing qua snelheid, was Lewis Hamilton in geen velden of wegen te bekennen.

Alsof dat nog niet genoeg was, ging de pitstop van de Fin tijdens de race helemaal mis. Het zorgde ervoor dat de wielmoer kapot werd gedraaid en Bottas de race niet kon hervatten. Resultaat; 0 punten voor Bottas en intern gemor doordat beide coureurs en teambaas Toto Wolff zich uit hebben gesproken over wie schuldig is.

Wielmoer kapot geslepen

Het wiel van Bottas bleef dus vastzitten en kon niet los worden gemaakt, zelfs Ferrari probeerde Mercedes te helpen maar ook die kregen het niet voor elkaar. De W12 moest terug naar de fabriek in Engeland omdat daar het juiste gereedschap aanwezig was. Uiteindelijk is het deze week alsnog gelukt om de wielmoer kapot te slijpen en het wiel te demonteren, zo laat Mercedes weten.

De video ervan zien we hieronder.

Mercedes stelt onderzoek in

Teambaas Toto Wolff zei eerder deze week dat Mercedes een grondig onderzoek zal instellen: "We kijken naar het ontwerp, maar ook naar het materiaal. Dit probleem mag ons niet meer overkomen." Wolff nam het tevens op voor de monteur die de wheel gun hanteerde. "Er zijn heel veel factoren die bijdragen aan deze catastrofale storing. Het is niet de schuld van de monteur; hij is één van onze beste mensen in het team."