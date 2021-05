Mercedes krijgt voorwiel Bottas nog steeds niet los en moet het eraf slijpen

Valtteri Bottas kende een erg ongelukkig weekend op de straten van Monte Carlo. Vanwege de rode vlag veroorzaakt door een crashende Charles Leclerc kon Bottas zijn - naar eigen zeggen erg snelle, misschien wel snel genoeg voor pole position - laatste run niet afmaken. Daarnaast wist zijn pitcrew zijn rechter voorband niet los te krijgen van de wagen, wat betekende dat de Fin niet aan het reglement zou kunnen voldoen - hij kon de race dan ook niet uitrijden en scoorde 0 punten.

Dit is niet de eerste keer dat Mercedes (maar met name Bottas) last had van een trage pitstop. Eerder dit seizoen kende het team uit Brackley ook al problemen met de wheelgun die wegens hogere interne bandentemperaturen niet goed grip kon krijgen op de wielmoer. Dit keer, echter, was het dusdanig erg dat de moer zijn vorm verloor en het pistool niks meer had om draai aan te geven.

Mercedes heeft de dag na de Grand Prix van Monaco laten weten dat de rode soft-band waarmee Valtteri de race startte nog steeds op de W12 zit. Dit wiel kan er dan ook pas vanaf gehaald worden wanneer de W12 terug naar Brackley wordt vervoerd.

"Uiteindelijk hebben we het wiel er helemaal niet af kunnen halen", zo vertelt een lachende James Allison, technisch directeur bij Mercedes. "Hij stond in onze garage met het wiel er nog steeds aan. We moeten het er af slijpen, en daarna zullen we de wielmoer door moeten hakken - dit kunnen we pas doen zodra we weer in de fabriek zijn."

"Wat er gebeurde in Monaco was een extremere variant waar we al eerder last van hadden en publiekelijk over hadden gesproken", zo vertelt Allison verder. Als we de wheelgun niet precies goed op de wielmoer krijgen draait het pistool de vorm van de wielmoer kapot. We noemen dit "machining".

"Wanneer het pistool begint te draaien en 'mis' grijpt ten opzichte van de wielmoer, dan slijpt het pistool de vorm dusdanig weg dat er niks meer is voor het pistool om aan vast te grijpen - dat is wat er vandaag gebeurde."