Ferrari probeerde Mercedes te helpen met vastgedraaid wiel van Bottas

Ferrari heeft geprobeerd Mercedes te helpen het vastzittende wiel te verwijderen dat ervoor zorgde dat Valtteri Bottas uitviel tijdens de Grand Prix van Monaco. De vreemde aanblik van monteurs die het wiel van de Fin niet los konden krijgen tijdens een pitstop was een groot probleem voor het team uit Brackley, want het betekende dat Red Bull Racing voorbij snelde in het wereldkampioenschap voor constructeurs.

"Het pistool maakte de wielmoer helemaal vlak en rond", zei teambaas Toto Wolff tegen motorsport-magazin.com. "Ik heb nog nooit zoiets gezien. Er is niets meer van over. Valtteri vertelde ons dat hij de metaalkrullen omhoog kon zien vliegen"

"De band zit nu nog op de auto. Ferrari heeft ons geprobeerd te helpen met zwaar materieel, maar ook dat is niet gelukt. We moeten zien of dit een ontwerpfout is van een storing van verschillende systemen", zei Wolff.

Geen menselijke fout

Valtteri Bottas zei na de race dat hij nog niet wist of het een technische of menselijke fout was. Wolff maakt duidelijk dat het niet aan de monteur heeft gelegen: "Het heeft niets met de monteur te maken. Hij is eigenlijk één van de beste en met de beste conditie in het team als het gaat om pitstopsnelheid."

Hij gaf wel toe dat Bottas secuurder had moeten zijn: "Hij kwam aanrijden in een ietwat scheve positionering met zijn auto in de pitzone, wat mogelijk heeft bijgedragen. Normaal gesproken hoeft de monteur niet zo precies te zijn, maar de hoek klopte niet", zei Wolff.