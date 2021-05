Bottas uit onvrede over Mercedes: "Mag hopen dat ze hiervan leren"

De hoop op het podium van Valtteri Bottas in Monaco eindigde in de pits, door een fout waarvan hij zegt dat Mercedes hiervan moet leren. De Fin reed op een comfortabele tweede plaats achter Max Verstappen toen hij binnenkwam voor zijn pitstop, maar dat ging faliekant mis.

De wielmoer van de band rechtsvoor ging er niet af, en doordat er zo vaak geprobeerd werd die draaiende te krijgen was de wielmoer al snel naar zijn grootje. Gevolg was dat het wiel er niet meer af kon komen, waardoor Valtteri Bottas uit moest stappen en toeschouwer werd van de race waarin Max Verstappen zegevierde.

Menselijke of technische fout

Dit is niet de eerste keer dat Mercedes dit seizoen problemen heeft in de pitstraat. Volgens Bottas moet Mercedes dan leren van haar fouten die het maakt bij de pitstops. De Fin zei tegen de media in Monaco: "Ik weet niet wat er bij de pitstop is gebeurd om eerlijk te zijn, ik weet nog niet of het een menselijke fout of een technisch probleem was. Maar we moeten hier nu echt eens van leren. Het is een grote fout van ons en dit zou niet mogen gebeuren."

"Ik denk dat we anders hadden kunnen vechten voor de overwinning. Red Bull en Max waren erg snel, dus het zou moeilijk zijn geweest, maar we hadden vandaag in ieder geval een tweede plaats kunnen behalen met goede punten, maar we hebben ze verloren."

Bandenmanagement Verstappen

Bottas gaat nog verder over het bandenmanagement van Verstappen, en denkt te weten waar Red Bull Racing het voordeel uit wist te halen: "Max was snel en ik denk dat ze erin geslaagd zijn om de zachte band wat langer mee te laten gaan in de eerste stint. Als je eenmaal op de harde band rijdt, gebeurt er niet veel. Ik weet het niet of we echt hadden kunnen winnen, maar wat we wel weten is dat we nooit zullen weten of het was gelukt."