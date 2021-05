Gary Anderson: "Discussie over flexibele vleugels loopt helemaal uit de hand"

De achtervleugel van Red Bull Racing heeft de afgelopen twee weken voor veel discussie gezorgd. Volgens Christian Horner is de flexibele vleugel legaal, volgens Mercedes niet. De FIA ​​heeft voor de Franse Grand Prix een nieuwe manier van testen geïntroduceerd om duidelijkheid te krijgen. De teambaas van Red Bull is het er duidelijk niet mee eens en wacht liever tot volgend seizoen.

Regels zijn al duidelijk

Volgens Horner is het vreemd dat de FIA ​​halverwege het seizoen een nieuwe test introduceert. Voormalig technisch directeur van Jordan in de F1, Gary Anderson, geeft er zijn visie op. "Voor zover ik kan zien, is dit probleem met flexibele vleugels volledig uit de hand gelopen. De huidige regelgeving is al heel duidelijk en hoewel het niet erg is om de tests te veranderen, moet dat vóór 2022 gebeuren en niet eerder."

De discussie over de flexibele achtervleugel begon pas echt na de kwalificatiesessie van de Spaanse Grand Prix. Daar deelde Lewis Hamilton voor het eerst zijn vermoedens over de achtervleugel van Red Bull. Na de race lieten camerabeelden zien dat de achtervleugel van Red Bull inderdaad erg flexibel is, veel flexibeler dan de achtervleugel van Mercedes.

"In de regelgeving staat de zwaarte (het gewicht) van de tests volledig opgeschreven. Het is niet eenvoudig om voor deze tests te slagen, gezien hoe zwaar ze zijn. Dus om dat te optimaliseren en binnen deze limieten maximale flexibiliteit te krijgen, is een enorme uitdaging. Dat is ook waarom ik denk dat Horner gelijk heeft op dit gebied."

Nieuwe test flexibele voorvleugel

In termen van flexibele vleugels wezen Horner Helmut Marko ook op de voorvleugel van Mercedes. Anderson verwacht dat als bewezen wordt dat de voorvleugel van Mercedes ook enorm flexibel is, daar ook nog een test voor kan worden geregeld. "Als de achtervleugel een probleem is, dan zou de voorvleugel ook een probleem moeten zijn", besluit Anderson op The Race.

