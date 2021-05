Voorvleugel Mercedes onder vuur vanwege enorme buigzaamheid dat Red Bull protest wil indienen

Het team van Mercedes klaagt sinds de Grand Prix van Spanje voluit over de buigzame achtervleugel van Red Bull Racing. Het Duitse team merkt dat het de strijd om het kampioenschap op dit moment aan het verliezen is, en probeert zodoende achter de groene tafel weer tienden van een seconde te winnen.

Vooralsnog lijkt dat succes te hebben, want de FIA heeft aangekondigd dat het vanaf de Franse Grand Prix een nieuwe manier van testen zal invoeren zodat het beter kan controleren of een achtervleugel buigt of niet.

Helmut Marko is echter niet gediend van de nieuwe tactiek die Toto Wolff toepast. Marko waarschuwde Mercedes door te stellen: "Als jullie protesteren op onze achtervleugel, dan protesteren wij tegen jullie zeer buigzame voorvleugel"

Genoeg input voor de mensen op internet om beelden erbij te zoeken, die we hieronder voor jullie hebben klaargezet. Kijk en beoordeel zelf.

