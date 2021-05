Marko geeft Gasly trap na: "Hij wilde de auto opnieuw uitvinden"

Sergio Perez rijdt dit jaar voor Red Bull Racing. Het is zijn tweede kans in een topteam, nadat hij eerder een jaar bij McLaren reed als teamgenoot van Jenson Button. Dit jaar neemt hij het op tegen Max Verstappen en begint hij langzaamaan zijn draai te vinden, al zegt Helmut Marko dat hij Perez zwak vindt in kwalificaties.

Met uitzondering van de race in Imola, waar hij door zijn eigen fout een podiumplaats weggooide, is Perez er tot nu toe altijd in geslaagd om in de top vijf te eindigen. Als gevolg hiervan heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de leiding van Red Bull in het constructeurskampioenschap. Perez staat nu zelf vijfde in het kampioenschap voor coureurs.

Perez is de opvolger van Alexander Albon, die net als zijn voorganger Pierre Gasly, bij lange na niet het niveau van Verstappen konden matchen. Helmut Marko ziet de verschillen tussen Verstappen en Perez tijdens de kwalificatie, maar is ook positief over de Mexicaan: "Hij wordt steeds beter."

Data Verstappen

Toch krijgt Pierre Gasly nog een kleine trap na. Marko wijst op de eigenwijsheid van de Fransman en gebruikt Perez hierbij als voorbeeld: "Perez wil de auto niet opnieuw uitvinden, zoals Gasly dat wel wilde doen. In plaats daarvan kijkt hij naar Max, analyseert zijn ronden en ziet waar hij moet verbeteren."