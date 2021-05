Marko teleurgesteld in Perez: "Hij is te zwak in de kwalificatie"

Red Bull Racing contracteerde Sergio Perez voor het seizoen 2021. De Mexicaan is daardoor de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen en moet ervoor zorgen dat het team meer mogelijkheden krijgt in strategie en daardoor ook beter kan vechten met Mercedes in het constructeurkampioenschap.

Volgens Helmut Marko is Perez een doorslaggevende factor in de strijd voor het kampioenschap van 2021. De 79-jarige Oostenrijker was direct verantwoordelijk voor het ontslaan van Alex Albon en hem dit seizoen te vervangen door de ervaren Sergio Perez.

Zwak

De Mexicaan Perez heeft echter net als zijn voorgangers ook moeite om Max Verstappen te evenaren, en Marko vertelde Sport Bild dat dit de 'doorslaggevende factor' zou kunnen zijn in de titeljacht. De Red Bull-adviseur is ook teleurgesteld in wat hij tot nu toe ziet. Marko: "Hij is tot nu toe gewoon te zwak geweest in de kwalificatie. Als hij op gelijke voet stond met Bottas, denk ik niet dat Mercedes in Barcelona een strategie van twee pitstops had kunnen maken. Dat is op dit moment onze grootste handicap."

Toto Wolff zei in Monaco dat Mercedes nu voor 90 procent gefocust is op het ontwerpen van een auto voor de geheel nieuwe 2022-voorschriften - maar de nieuwe leider in het kampioenschap van 2021, Red Bull Racing, borduurt nog steeds voort op zijn eigen huidige auto.

"We zien nu onze kans om terug te vechten", zei Marko toen hem werd gevraagd naar de dominantie van Mercedes in de sport sinds 2014. "We zullen al onze reserves en mogelijkheden hiervoor aanspreken."

Verstappen

Hoewel Perez Marko heeft teleurgesteld, is hij meer dan tevreden met Nederlander en kampioenschapsleider Verstappen.

"Hij heeft geleerd dat het allerbelangrijkste het totale pakket is - dat je niet explodeert als er iets misgaat of als je niet zo snel bent. Maar het is een lang seizoen en ik hoop dat hij meer reserves heeft dan Hamilton, die tot nu toe ongelooflijk goede races heeft gereden", zo sloot Marko af.