Hamilton suggereert dat Verstappen een buigbare achtervleugel heeft

Lewis Hamilton beweerde dat de snelheid in de kwalificatie van Red Bull tijdens de Spaanse Grand Prix was verbeterd door de nieuwe 'buigbare achtervleugel'. Hiermee gaat de strijd tussen Red Bull Racing en Mercedes onverminderd door en zorgt het voor een nieuwe episode in het kampioenschap.

De honderdste pole position was afgelopen zaterdag voor Lewis Hamilton een nieuwe mijlpaal. Hij versloeg Max Verstappen met slechts 0.036 over het kwalificatierondje in Q3. Hamilton vertelde Sky F1 dat de reden voor Red Bull's verbeterde prestaties op zaterdag te wijten was aan een ‘buigzame’ achtervleugel.

"Het is de bedoeling om op de eerste rij te komen en de snelste te zijn", zei de zevenvoudig wereldkampioen. "Het is 600 meter naar beneden naar bocht 1, er staat vaak tegenwind en dat betekent dat de andere coureurs in je slipstream kunnen komen."

“De Red Bulls zijn erg snel op de rechte stukken. Ze hebben deze buigzame achtervleugel op hun auto en ze hebben zeker drie tienden gewonnen van deze vleugel. Ze zijn sneller op de rechte stukken dan wij."