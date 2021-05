Aangepaste achtervleugel kan Red Bull 0,5 seconde per ronde kosten

De strijd tussen Red Bull Racing en Mercedes gaat niet alleen uitgevochten worden op de baan, maar ook ernaast. De nieuwste rel tussen de twee topteams spitst zich op de achtervleugel van het Oostenrijkse team. Max Verstappen won legaal de Grand Prix van Monaco, ondanks de achervleugel - zo is Toto Wolff van mening.

Hoe lang de situatie zo goed blijft gaan is de vraag, nu Wolff de druk op Red Bull Racing verhoogt en zelfs de FIA een andere testmethode gaat toepassen.

Klikspaan Hamilton

De kwestie werd door Hamilton aan de orde gesteld tijdens de Spaanse Grand Prix, waar hij beweerde dat Red Bull in de kwalificatie een ‘buigzame vleugel’ had gebruikt waarmee ze ‘minstens drie tienden voordeel hadden behaald’.

Vier dagen later kondigde de FIA ​​aan dat ze nieuwe tests zouden invoeren om vleugelontwerpen te verbieden die "buitensporige doorbuigingen vertonen terwijl de auto's in beweging zijn" en "een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de aerodynamische prestaties van de auto".

Maar de tests komen pas op 15 juni binnen, net voor de Franse Grand Prix, wat betekent dat de huidige ontwerpen nog steeds kunnen worden gebruikt op het lange rechte stuk van Azerbeidzjan - waar Hamilton zei dat de vleugel van Red Bull 'minstens zes tienden voordeel op zal leveren'."

Aston Martin bemoeit zich er ook mee

Red Bull is naar verluidt niet het enige team dat een dergelijk ontwerp gebruikt, maar ook Ferrari, Alpine en Alfa Romeo. De laatste twee teams waren tot dusver dit seizoen directe concurrenten van Aston Martin.

Otmar Szafnauer is het met Lewis Hamilton eens dat de dreigende inperking van 'buigzame vleugels' sommige teams aanzienlijke rondetijd zou kunnen kosten. Szafnauer, de teambaas van Aston Martin, heeft eenzelfde berekening gemaakt als Hamilton om het voordeel van de flexibele achtervleugel te duiden. Wel maakt hij de kanttekening dat het uiteraard afhankelijk is van het circuit.

"Het is heel specifiek per circuit", zei Szafnauer, geciteerd door motorsport.com. "Op sommige circuits helpt het helemaal niet en op andere helpt het om een ​​flexibele achtervleugel te hebben. Ik denk dat meer onze kant op zal vallen. Die teams zullen dichter in de buurt komen van auto's met een lage rijhoogte (low rake). Dat kan al snel oplopen tot enkele tienden van een seconde per ronde. Op bepaalde circuits kan dat ook gerust een halve seconde per ronde zijn."

Aston Martin gelooft dat ze geen wijzigingen aan hun achtervleugel hoeven aan te brengen om aan de nieuwe tests te voldoen.