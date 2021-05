Jean Todt laat Michael Schumacher niet met rust: "Ik bezoek hem minstens twee keer per maand"

Jean Todt zegt dat hij F1-legende Michael Schumacher "minstens twee keer per maand" bezoekt. De FIA-president en voormalig Ferrari-teambaas onderhoudt zijn nauwe band met de zevenvoudig wereldkampioen sinds Schumacher eind 2013 ernstig hoofdletsel opliep bij een ski ongeluk.

"Ik zie Michael minstens twee keer per maand," vertelde Todt, 75, aan de Italiaanse Corriere della Sera. "Ik laat hem niet met rust. Hij, Corinna, de familie - we hebben zo veel ervaringen samen gehad. De schoonheid van wat we hebben meegemaakt is een deel van ons en gaat door."

De huidige fysieke conditie van Schumacher is een totaal mysterie, en Todt wil daar niet over praten.

Wat Michaels zoon Mick betreft, is de Fransman meer openhartig: "Hij is nederig en beleefd, ook al worden zijn ambities voorlopig beperkt door een auto die niet competitief is."

Voormalig F1 wereldkampioen Nico Rosberg was echter kritisch over de 22-jarige Haas-coureur, die na twee afzonderlijke crashes de kwalificatie moest uitzitten in Monaco.

"Een crash is oké, twee is er een te veel", zei hij tegen Sky Duitsland. "Het seizoen is tot nu toe voor hem voorbij, dat is een tegenslag voor hem. De andere rookies waren hier beter."

Ralf Schumacher verdedigde echter zijn neef. "Ja, ik ben de oom van Mick, maar we hebben allemaal fouten gemaakt. Daar moeten we het bij laten. We hebben geen van beiden ooit in een auto gezeten die zo slecht is als die van Mick", zo reageerde Schumacher op Rosberg.