Goede vriend deelt nieuwe informatie over toestand Schumacher

  • Gepubliceerd op 22 aug 2025 08:11
  • comments 5
  • Door: Jesse Jansen

Michael Schumacher heeft in 2013 een ski-ongeluk gehad. De zevenvoudig wereldkampioen is daarna niet meer openbaar gezien. Oud-Ferrari-teambaas Jean Todt vertelt dat hij de zevenvoudig wereldkampioen af en toe bezoekt en deelt nieuws over de Duitser. 

Michael Schumacher is maar liefst zeven keer wereldkampioen geworden. Hij heeft dan ook 91 overwinningen. Zijn laatste wereldkampioenschap was in 2004, maar zijn laatste seizoen was in 2012.

'Ik respecteer de familie'

Oud-teambaas Jean Todt bevestigt dat hij de familie Schumacher nog af en toe bezoekt. Hij is in gesprek met La Repubblica. Hij bevestigt dat hij Schumacher zo nu en dan bezoekt, maar respecteert de wens van de familie om geen details naar buiten te brengen over zijn gezondheid. "De familie heeft besloten deze vraag niet te beantwoorden", zei Todt tegenover La Repubblica. "Een keuze die ik respecteer."

Michael Schumacher is ondertussen 56 jaar oud. De Duitser wordt maar door een select groepje bezocht. "Ik zie hem regelmatig en met genegenheid, hem en zijn familie", zei Todt. "Onze band gaat verder dan ons werkverleden. Het maakt deel uit van mijn leven, dat vandaag de dag heel ver van de Formule 1 afstaat."

Veranderd leven

Het leven van Michael Schumacher veranderde na een ski-ongeluk. De Duitser werd daarna nooit meer in het openbaar gezien. De familie van Schumacher is dan ook erg privacygericht als het gaat om de toestand van Michael Schumacher. Er zijn laatst ook nog geruchten rondgegaan dat Michael Schumacher aanwezig was op de trouwdag van zijn dochter op Mallorca. 

Johnny Herbert zei dat daar niets van waar was: "Helaas, voor zover ik begrijp, was dat pure onzin en zat er geen enkele waarheid in", vertelde de Brit tegenover Flashscore. De vraag is nog altijd of Michael Schumacher ooit nog in het openbaar gezien gaat worden. De Duitser wordt nog altijd gemist door vele Formule 1-fans.

DenniSNL1980

Posts: 293

De geweldig, nieuwe breakende info is dat Micheal 91 overwinningen heeft behaald?
Dat die in 2004 voor het laatst kampioen was?
Dat er geen nieuws naar buiten wordt gebracht?
Of dat jullie om de een of andere reden Herbert er op het einde bij betrekken?

  • 8
  • 22 aug 2025 - 08:17
F1 Nieuws Michael Schumacher Jean Todt

Reacties (5)

Login om te reageren
  • DenniSNL1980

    Posts: 293

    De geweldig, nieuwe breakende info is dat Micheal 91 overwinningen heeft behaald?
    Dat die in 2004 voor het laatst kampioen was?
    Dat er geen nieuws naar buiten wordt gebracht?
    Of dat jullie om de een of andere reden Herbert er op het einde bij betrekken?

    • + 8
    • 22 aug 2025 - 08:17
    • monzaron

      Posts: 537

      En weer een reactie uitgelokt met Herbert, hahaha

      • + 0
      • 22 aug 2025 - 10:00
  • Pietje Bell

    Posts: 30.529

    Ik meende al dat ik deze uitspraken van Todt hier maanden geleden ook al eens gelezen
    had. Heb het artikel in La Repubblica even opgezocht en dat klopt dus.
    Misschien hebben ze dat lange interview daar nu weer herhaald?

    Jean Todt, het interview: “Schumacher, ik zie hem altijd, het hoort bij mij”

    02 februari 2025
    Laten we niet stoppen met vragen over Michael.
    “De familie besloot de vraag niet te beantwoorden. Een keuze die respecteert. Ik zie hem regelmatig en liefdevol, hij en de zijne. Onze band gaat verder dan ons werk. Het maakt deel uit van mijn leven, dat is ver verwijderd van de Formule 1 vandaag.”

    Zit achter een betaalmuur: https://archive.is/1lYwH

    • + 1
    • 22 aug 2025 - 08:52
  • Babs

    Posts: 5

    En wat is nou precies de nieuwe informatie? Ik heb het stukje nu drie keer gelezen en zie het echt niet.

    • + 2
    • 22 aug 2025 - 09:52
  • snailer

    Posts: 29.266

    Ik heb een vetaling gelezen van dat interview. Weet dus niet of alles goed is vertaald naar het Engels.

    Wat ik er vooral uit haal is dat Todt een echte vriend is van Schumacher. Respect.

    • + 0
    • 22 aug 2025 - 10:34

