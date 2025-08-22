Goede vriend deelt nieuwe informatie over toestand Schumacher

Michael Schumacher heeft in 2013 een ski-ongeluk gehad. De zevenvoudig wereldkampioen is daarna niet meer openbaar gezien. Oud-Ferrari-teambaas Jean Todt vertelt dat hij de zevenvoudig wereldkampioen af en toe bezoekt en deelt nieuws over de Duitser.

Michael Schumacher is maar liefst zeven keer wereldkampioen geworden. Hij heeft dan ook 91 overwinningen. Zijn laatste wereldkampioenschap was in 2004, maar zijn laatste seizoen was in 2012.

'Ik respecteer de familie'

Oud-teambaas Jean Todt bevestigt dat hij de familie Schumacher nog af en toe bezoekt. Hij is in gesprek met La Repubblica. Hij bevestigt dat hij Schumacher zo nu en dan bezoekt, maar respecteert de wens van de familie om geen details naar buiten te brengen over zijn gezondheid. "De familie heeft besloten deze vraag niet te beantwoorden", zei Todt tegenover La Repubblica. "Een keuze die ik respecteer."

Michael Schumacher is ondertussen 56 jaar oud. De Duitser wordt maar door een select groepje bezocht. "Ik zie hem regelmatig en met genegenheid, hem en zijn familie", zei Todt. "Onze band gaat verder dan ons werkverleden. Het maakt deel uit van mijn leven, dat vandaag de dag heel ver van de Formule 1 afstaat."

Veranderd leven

Het leven van Michael Schumacher veranderde na een ski-ongeluk. De Duitser werd daarna nooit meer in het openbaar gezien. De familie van Schumacher is dan ook erg privacygericht als het gaat om de toestand van Michael Schumacher. Er zijn laatst ook nog geruchten rondgegaan dat Michael Schumacher aanwezig was op de trouwdag van zijn dochter op Mallorca.

Johnny Herbert zei dat daar niets van waar was: "Helaas, voor zover ik begrijp, was dat pure onzin en zat er geen enkele waarheid in", vertelde de Brit tegenover Flashscore. De vraag is nog altijd of Michael Schumacher ooit nog in het openbaar gezien gaat worden. De Duitser wordt nog altijd gemist door vele Formule 1-fans.