Ferrari-coureur Carlos Sainz is des duivels: "Ik had pole position kunnen pakken"

Carlos Sainz baalt als een stekker. Niet hij, maar teamgenoot Charles Leclerc ging er met de pole position vandoor in het prinsdom. "Ik had pole position kunnen pakken." Sainz start de race vanaf de vierde startplek.

Dat zegt de Spanjaard in gesprek met ZiggoSport-verslaggever Rick Winkelman. "Ik ben vandaag niet blij, want ik had op pole kunnen staan. Ik heb niet eens de kans gehad om op pole terecht te komen. Ik ben heel erg teleurgesteld en eigenlijk heb ik er weinig over te zeggen."

"Had de snelheid om de race te winnen"

Sainz: "Het probleem is de kwalificatiepositie. Ik heb de pace om te winnen morgen, onze snelheid is het hele weekend al goed en ik zou de snelheid moeten hebben om morgen te winnen, maar ik start vanaf de vierde startplek in Monaco. Het zal dus heel moeilijk worden om de race te winnen, dat is waarom vandaag zo'n frustrerende dag is voor mij."

Kortaf

Als Winkelman informeert naar wat Sainz weet over de schade aan de auto van Leclerc, is de Spanjaard uiterst kortaf. Terwijl hij wegloopt zegt hij: "Ik heb nog geen idee.".

Max Verstappen start de Grand Prix vanaf de tweede plek. Of Charles Leclerc zijn pole position kan verzilveren valt nog maar te bezien. Als zijn team de versnellingsbak zal moeten wisselen, hangt de Monegask een grid-penalty boven het hoofd.

Ook Hamilton is gefrustreerd

Achter Verstappen start Valtteri Bottas van Mercedes als derde, terwijl Lewis Hamilton niet verder kwam dan de zevende startplaats achter Lando Norris en Pierre Gasly. Lewis was dan ook eveneens zwaar teleurgesteld en gefrustreerd tijdens zijn gesprek met Winkelman, en dat ligt in beide gevallen niet aan de verslaggever.

De race begint morgen om 15.00 uur.