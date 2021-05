Bottas na derde plek kwalificatie GP Monaco: "We hadden kans gemaakt op pole position"

Valtteri Bottas wist tijdens de Grand Prix van Monaco de derde snelste tijd neer te zetten, met Max Verstappen en Charles Leclerc voor hem. Al heel het weekend was Mercedes niet in de buurt van de snelste tijden, dus Valtteri Bottas is blij met de vooruitgang die hij tijdens de zaterdag heeft weten te boeken.

Vanwege de rode vlag veroorzaakt door Charles Leclerc op het einde van Q3 wisten veel coureurs een persoonlijk snelste niet af te maken. Valtteri Bottas was hier één van. "Het is jammer dat ik niet mijn laatste rondje af kon maken", zo vertelt Bottas tegenover Paul Di Resta. "Echter, dat is hoe het soms gaat."

"Mijn eerste ronde was zeker niet goed genoeg voor de pole", zo geeft Bottas eerlijk toe. "Echter, de tweede was eigenlijk best wel goed. Ik ben blij met de vooruitgang die we hebben geboekt met de auto gedurende het weekend. De auto voelt veel beter ten opzichte van donderdag."

"We hadden op het eind genoeg in huis om een poging op de pole te doen. We gaan morgen zien wat er kan gebeuren; op de straten van Monaco kan er van alles gebeuren", zo concludeert Bottas tegenover Paul Di Resta.

Het is nog niet zeker of Bottas ook daadwerkelijk vanaf P3 zal starten. Er is een reële kans dat de SF-21 van Charles Leclerc een beschadigde versnellingsbak heeft. Indien dit het geval is zal hij een gridstraf moeten incasseren en zal Bottas een plekje opschuiven naar P2. Verstappen zal, in dat geval, de Grand Prix van Monaco starten vanaf pole position.