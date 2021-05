Leclerc na pole position ondanks zware crash slotfase: "Blij, maar jammer om in de muur te eindigen"

Charles Leclerc wist tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Monaco de snelste tijd neer te zetten. Echter, tijdens het tweede rondje van de Monegask raakte hij bij de swimming pool chicane de controle kwijt over zijn SF-21 en parkeerde zijn wagen in de vangrail. Dit zorgde voor een rode vlag waardoor niemand zijn tijd meer kon verbeteren.

"Het is jammer om in de muur te eindigen", zo vertelt Leclerc tegenover Paul Di Resta. "Het voelt niet het zelfde, maar ik ben nog steeds erg blij met mijn eerste getimede ronde in Q3. Ik had gedurende heel de kwalificatie best veel moeite met de eerste bocht, die was erg lastig. Ik was daardoor niet heel snel in sector 1, maar aan de andere kant had ik sector 2 en 3 elke keer perfect", zo vertelt Leclerc verder.

"Het was lastig om alles goed in te schatten. Ik moest mezelf ook best wel in toom houden. Toen ik eenmaal zag dat ik P2 was wilde ik direct verbeteren. Ik was daarom ook best wel emotioneel in de wagen", zo vertelt Leclerc verder. "Toen dacht ik: 'nu moet ik alles aan elkaar rijgen'. Ondanks de crash ben ik ontzettend blij, maar pas morgen scoren we punten. Het is écht een verrassing voor heel het team om hier P1 en P4 te kwalificeren."

Op de vraag of Leclerc hier kan winnen was hij enigszins terughoudend. Ook geeft hij eerlijk toe dat hij niet altijd even veel geluk heeft gehad op de straten van zijn woonplaats. "Ik weet niet in hoeverre ik een oprechte kans maak om hier te winnen", zo vertelt Leclerc verder tegenover Di Resta. "Tot nu toe heb ik hier niet altijd even veel geluk gehad."

Vanwege de aard van de crash is er een reële kant dat de versnellingsbak van Leclerc kapot is. Indien dit het geval is, moet de Monegask gridstraffen incasseren. In een erger geval, indien de schade écht zwaar is, zal hij zelfs vanuit de pitlane moeten starten. Hij werd daarom dan ook gevraagd of hij zich daar zorgen over maakt. "Eerlijk gezegd wel", zo geeft Leclerc eerlijk toe. "Maar we gaan het zien."