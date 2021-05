Samenvatting derde vrije training GP Monaco: Verstappen snelste voor beide Ferrari's, crash Schumacher stopt training voortijdig

Om 12:00 lokale tijd begon de derde vrije training van de Grand Prix Monaco. Afgelopen nacht heeft het geregend, en we zagen dan ook tijdens de eerste Formule 2-race vanochtend dat er met natte banden gereden werd. Echter, de baan is inmiddels opgedroogd, maar de baan is wel weer "groen". Ferrari is dit weekend erg sterk uit de verf gekomen, en Max Verstappen meende dan ook dat Red Bull Racing er nog flink wat achter stond. Wat kunnen Mercedes en Red Bull inbrengen tegen de scarlet Ferrari's?

Zoals gebruikelijk staan de teams niet te trappelen om direct de baan op te gaan. Tijdens klokslag twaalf uur hebben vele coureurs nog niet eens hun helm op. Kimi Raikkonen en zijn collega Antonio Giovinazzi komen als eerste de baan op met een setje zachte banden. Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo en Nikita Mazepin sluiten aan. Ricciardo geeft aan dat de baan inmiddels compleet droog is.

Ferrari direct weer snel uit de startblokken

Carlos Sainz en Charles Leclerc betreden ook de baan. Tijdens de tweede vrije training waren de twee Ferrari's erg snel. Sainz springt dan ook direct naar de snelste tijd, één tiende sneller dan Kimi Raikkonen. Sergio Perez betreedt ook de baan. Ondertussen zet Charles Leclerc een paarse eerste en tweede sector neer. Hij gaat bijna zeven tienden sneller dan zijn teamgenoot Sainz. Inmiddels betreedt ook Max Verstappen de baan. Sainz gaat weer één tiende harder dan Leclerc. Echter, de Monegask gaat wéér drie tienden harder. Verstappen sluit voorlopig aan op de vijfde plek - een volle seconde achter P1.

Red Bull en Ferrari wisselen snelste sectoren uit

Na nog een keer aanzetten sluit Verstappen aan op P2. Echter, hij werd flink opgehouden en verloor daardoor veel tijd in de laatste sector. Sainz duikt daarna weer onder de tijd van Max. Verstappen springt daarna naar P2, één tiende achter Charles Leclerc. Sergio Perez sluit aan op P4. Echter, de Mexicaan rijdt als enige op een setje mediums. Hamilton sluit aan op P5, een halve seconde achter P1. Verstappen gaat vervolgens met een paarse eerste sector naar P1, bijna twee tienden sneller dan de voorlopig erg snelle Leclerc.

Met een paarse eerste sector duikt Carlos Sainz weer 33 duizendsten onder Verstappen. Het lijkt er op alsof de baan sneller wordt naarmate er meer ronden worden gereden. Verstappen duikt weer de pits in. Mercedes komt niet dichter dan een halve seconde in de buurt van de snelste tijden.

Met nog twintig minuten te gaan verschijnen beide Ferrari's weer op de baan met een nieuw setje zachte banden. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas doen het zelfde. Carlos Sainz verbetert zijn eigen snelste tijd met nog eens een tiende om anderhalf tiende los te komen van Verstappen op P2.

Crash Latifi bij uitkomen zwembad-chicane

Nicholas Latifi is bij het uitkomen van de zwembad-chicane in de vangrail beland. Een rode vlag is het gevolg. Het is dezelfde plek als waar Max Verstappen crashte in de derde vrije training in 2018. Bij het insturen van de eerste knik naar rechts schampte hij de vangrail waardoor hij door de gele kerb werd gelanceerd en zijn bolide niet meer onder controle had. Race control heeft aangegeven dat de sessie om 12:48 weer verder kan gaan. Verstappan staat als eerste in de rij om weer de baan op te gaan.

Tijdens Max zijn eerste snelle ronde sinds de herstart kan hij - ondanks een paarse tweede sector en een groene derde sector - zijn tijd niet verbeteren. Perez geeft ondertussen aan op de boordradio dat hij wordt opgehouden door allebei de Ferrari's. Hij weet zijn tijd te verbeteren naar P4, iets minder dan een halve seconde achter voorlopig snelste man Sainz.

Verstappen snelste ondanks kapotte GPS

Max Verstappen krijgt van zijn engineer te horen dat het team hem kwijt is op de GPS. Hij kreeg te horen dat hij dus zelf moet opletten wie er in zijn spiegels zitten. Echter, ondanks dit technisch mankement weet Verstappen zijn RB16B op P1 te zetten - 5 honderdsten sneller dan zijn oude teamgenoot Carlos Sainz. Valtteri Bottas sluit aan op P4, een halve seconde achter Verstappen. Perez verbetert zijn tijd, maar blijft P5.

In de slotfase van de training crash Schumacher opnieuw, wat de training voortijdig doet stoppen. Op de boordradio laat hij weten dat hij in orden is. Verstappen sluit daarom de derde vrije training van de Grand Prix van Monaco af als snelste voor Carlos Sainz en Charles Leclerc.