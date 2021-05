Charles Leclerc scoort hoogste cijfer in 'Power Rankings' van Spanje

Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft afgelopen weekend het best gepresteerd tijdens de Grand Prix van Spanje op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona. Dat is het oordeel van de zeskoppige jury van de officiële website van de Formule 1, die na elke Grand Prix de zogenaamde Power Rankings publiceert. Leclerc scoorde voor zijn optreden in Spanje een 9,8.

Daarmee troefde de jonge Monegask de twee kemphanen vooraan, Mercedes-coureur Lewis Hamilton en Red Bull Racing-rijder Max Verstappen, af. Leclerc finishte in Barcelona als vierde en afgemeten tegen zijn materiaal werd dat als beste prestatie gezien. Hamilton kreeg van de jury een 9,5, terwijl Verstappen een 8,8 op zijn rapport mocht bijschrijven.

Esteban Ocon (8,2), Daniel Ricciardo (7,8), Carlos Sainz (7,5), George Russell (7,3), Mick Schumacher (7,2), Antonio Giovinazzi (7,0) en Lance Stroll (6,8) completeerden de top tien in de beoordeling over het Spaanse Grand Prix-weekend. In de tussenrapport na vier races voert Hamilton net als in het kampioenschap de stand aan, voor Verstappen.

Zo ziet die tussenstand er nu uit: