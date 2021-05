Christian Horner: "Mercedes was vandaag gewoon sneller"

Red Bull-teambaas Christian Horner moet met lede ogen toezien hoe Max Verstappen ondanks een briljante inhaalactie in de eerste bocht toch zijn meerdere moest erkennen in Lewis Hamilton. De Brit kwam als eerste over de Spaanse eindstreep tijdens de GP van Spanje.

Horner zat op het puntje van zijn stoel toen Verstasppen Hamilton verschalkte in bocht 1. "Die inhaalctie was mega. Max ging er vol voor. Dat was echt Max Verstappen. Hij ging er helemaal voor. Hij positioneerde de auto daar geweldig."

Het nam niet weg dat de Mercedes van Hamilton de Nederlander flink opjoeg en uiteindelijk met een betere strategie sneller was.

Christian Horner: "Vanwege onze langzame pitstop hadden we verwacht dat zij gelijk de volgende ronde zouden binnen komen en dat deden ze niet. Ze hebben gewoon de snellere auto vandaag. Ze hadden minder last van het slijten van het rubber en ze waren in staat om ons zo dichtbij te volgen."

Hij vervolgt: "Het veld opende ook dusdanig snel, dat gaf hen alle opties. Het leek erop dat zij Max zouden inhalen met dezelfde strategie dus ze hadden niets te verliezen en kozen voor een pitstop in de schonere lucht."

Horner vervolgt: "We hadden niet veel anders gekund, petje af voor Lewis en Mercedes, zij waren de sneller dan wij vandaag."

"Op een gegeven moment bevinden wij ons in de afschuwelijke positie dat je wel de race leidt, maar dat je moet kiezen of je het kunt uitzingen tot het einde of dat je kiest om naar binnen te gaan voor dat extra punt, en we moesten toegeven dat het enige dat je dan nog kunt doen is kiezen voor dat extra punt voor de snelste raceronde."