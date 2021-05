Charles Leclerc blij met zijn vierde startplaats in GP van Spanje

Charles Leclerc is blij met zijn vierde plaats als uitgangspunt voor de Spaanse Grand Prix.

Charles Leclerc: "Ja ik ben heel erg blij met vandaag. Ik denk niet dat er nog veel meer voor ons in zat qua plaatsen. Qua tijd had ik misschien in het derde deel van het circuit nog iets meer tijd kunnen winnen, want ik kreeg niet alles maximaal uit de auto in een ronde, maar los daarvan ben ik wel erg tevreden met deze kwalificatie."

Volgens Leclerc is er dan ook van alles mogelijk morgen tijdens de race.

Leclerc zegt na afloop van de kwalificatie: "Alles is mogelijk, maar realistisch gezien gaat het gewoon wel lastig worden morgen. In normale omstandigheden denk ik niet dat wij de derde snelste auto kunnen blijven als we daar eenmaal komen. Maar het doel is om het maximale uit de auto te persen en als we dan het derde snelste team blijken te zijn dan is data het beste wat we kunnen doen."

De Ferrari-coureur besluit: "We moeten gewoon proberen zoveel mogelijk punten te scoren als mogelijk."