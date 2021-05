Valterri Bottas moet genoegen nemen met tweede startrij: "Wordt spannend tijdens de race"

Valterri Bottas kon het tempo van Lewis Hamilton en Max Verstappen niet bijbenen in de kwalificatie. Hij moet genoegen nemen met de derde plaats bij de start van de Grote Prijs van Spanje.

Valterri Bottas: "Het was krap. Mijn doel was om voor pole te gaan, maar ik had een kleine snap in de binnenkant van bocht tien, dan kun je het wel schudden voor de poleposition."

Het wordt dan ook spannend morgen tussen de Red Bull en de Mercedessen. "Het gaat echt krap worden tussen ons en de Red Bull's, als je de banden hier in goede vorm weet te houden dan kan het spannend worden met de pitstops. Ik ga uiteraard hier niet uit de doeken doen of we voor een één-stopper of twee-stopper gaan", besluit de Finse coureur lachend voor de microfoon van Pedro de la Rosa.