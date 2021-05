Samenvatting kwalificatie GP Spanje: Hamilton pakt honderdste pole position, Verstappen tweede en Bottas derde

Om 15:00 lokale tijd worden de lampen boven de pitstraat van het Circuit de Barcelona-Catalunya groen voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. Drie verschillende coureurs topte de drie verschillende vrije trainingen met Bottas, Hamilton en Verstappen respectievelijk. Welke coureur kan morgen voor de race van pole beginnen? Het ziet er naar uit dat het allemaal erg dichtbij elkaar zit! Hieronder volgt een verslag van de drie kwalificatiesessies.

Q1

Q1 wordt uitgesteld met tien minuten. Tijdens een sessie vóór de Formule 1-kwalificatie raakte een coureur van de baan, wat betekent dat er een Tecpro-barrier gerepareerd moet worden.

Na tien minuten uitstel kon Q1 beginnen. Beide Haas-coureurs en beide Williams-coureurs gaan - zoals gebruikelijk - als eerste de baan op. Zij zullen hoogstwaarschijnlijk twee runs gaan doen. Verstappen en Perez rijden ook de baan op. George Russell was bezig aan een getimede ronde, maar maakt zijn ronde niet af en duikt de pits in.

Bottas gaat als eerste naar P1, met Verstappen, Hamilton en Perez achter hem. Echter, de Mercedessen rijden op de gele band. Lando Norris was erg snel onderweg, maar veel verkeer in de derde sector zorgde ervoor dat hij niet hoog in de tijden kon komen - race control heeft aangegeven dat ze na de sessie hiernaar gaan kijken.

Ook voor de tweede runs van Q1 is het weer druk op de baan. Ook Lewis Hamilton, die na één ronde "slechts" P6 stond, is naar buiten. Leclerc springt met een snelle ronde naar P2. Ook George Russell weet zijn wagen in Q2 te slepen. Lando Norris gaat naar P1 met de tot nu toe snelste tijd van het weekend.

Uitvallers: Mazepin, Latifi, Schumacher, Raikkonen en Tsunoda.

Q2

De twee Mercedessen gaan als eerste de baan op. Perez en Gasly volgen. Opvallend is dat beide Mercedessen op de soft-band naar buiten gaan. Hamilton zet als eerste aan op de zachte band, met Valtteri Bottas kort achter hem. Hamilton zet een 1:17,6 neer. Bottas, echter, gaat twee tienden harder dan zijn teamgenoot. Max Verstappen verschalkt Bottas enorm, en is de eerste man die in de 1:16 duikt. Hij zet Bottas op bijna een halve seconde. Sergio Perez kan niet harder dan een 1:18,0. Sterker nog, de Mexicaan staat na de eerste run in de gevarenzone.

Iedereen van deelnemers van Q2 behalve Max Verstappen gaan nog een keer naar buiten. Perez springt naar P5. Ook beide Ferrari's verbeterde hun tijden. Alonso kan nipt door naar Q3.

Uitvallers: Russell, Giovinazzi, Vettel, Gasly en Stroll.

Q3

Max Verstappen rijdt als allerlaatste de baan op. Norris begint als eerste zijn getimede ronde maar krijgt te horen dat het aan het eind van de ronde - waar de rest van de coureurs traag gaan - smelly kan worden. Hij zet een 1:18,0 neer. Leclerc gaat drie tienden harder, en Sainz weer nóg één tiende harder. Ricciardo split beide Ferrari's.

Lewis Hamilton gaat naar P1 met een 1:16,7, Max sluit aan op 36 duizendsten achter de Brit. Bottas staat daar één tiende achter.

Vrijwel iedereen gaat voor hun tweede getimede ronde tegelijkertijd de baan op. Niemand behalve Charles Leclerc verbetert zijn tijd. Lewis Hamilton sluit de kwalificatie als snelste af voor Max Verstappen en Valtteri Bottas.