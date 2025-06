Lawson start Canadese GP in de pitlane na motorwissel

Racing Bulls-coureur Liam Lawson zal de Grand Prix van Canada vandaag vanuit de pitlane gaan starten. De Nieuw-Zeelander kende een tegenvallende kwalificatie, en zijn team heeft besloten om een aantal motoronderdelen te vervangen voor de race.

Lawson kende geen sterke kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve. De Nieuw-Zeelander kwam niet verder dan de negentiende tijd, en wist alleen de Alpine van Pierre Gasly achter zich te houden. Voor Lawson was het een teleurstellend resultaat, al schoof hij door een zware gridstraf van Yuki Tsunoda wel een plekje op op de grid.

Meer over Liam Lawson Ricciardo hielp Lawson in voorbereiding op Canadese Grand Prix

Nieuwe krachtbron

Lawson neemt echter geen plaats op de grid, want zijn team Racing Bulls heeft een aantal veranderingen doorgevoerd aan zijn auto. Uit de documenten van de FIA blijkt dat ze bij hem de ICE, de turbocharger, de MGU-H, de MGU-K, de energy store, de controle electronics en het uitlaatsysteem hebben vervangen. Daarnaast hebben ze ook een verandering doorgevoerd aan zijn set-up.

Dit is allemaal in strijd met de regels omtrent het parc fermé. De stewards moeten er officieel gezien nog een besluit over nemen, maar Lawson zal gewoon vanuit de pitlane gaan starten. Daar staat hij voor Pierre Gasly, want de Fransman zal ook in de pitlane starten. Zijn werkgever Alpine heeft ook een aantal veranderingen doorgevoerd aan de auto.

Zwaar seizoen

Voor Lawson wordt het een lastige klus om WK-punten te gaan pakken. De Nieuw-Zeelandse coureur staat momenteel op de zeventiende plek in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij heeft in totaal vier WK-puntjes bij elkaar gereden. Zijn teamgenoot Isack Hadjar staat op de negende plaats met 21 WK-punten.

Door deze prestaties van de coureurs staat Racing Bulls momenteel op de zesde plaats in de strijd om de constructeurstitel. Ze hebben 28 WK-punten bij elkaar gereden, dat is inclusief de punten die Yuki Tsunoda begin dit seizoen voor hen pakte.